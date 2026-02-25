¿Se levanta el paro? La justicia le comunicó a la AFA que pospone la indagatoria

A lo largo de las últimas horas, la decisión que tomaron desde la Asociación del Fútbol Argentino, no cayó para nada bien entre los fanáticos que entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo se iban a quedar sin la posibilidad de concurrir a las canchas para alentar a sus respectivos equipos porque se llamó a un paro para intentar frenar la persecución que hay por parte del Gobierno Nacional que conduce Javier Milei hacia las autoridades Claudio Tapia, Pablo Toviggino y el resto de los directivos del Comité Ejecutivo.

Luego de lo que fue la reunión del último lunes, que se celebró en el Predio Lionel Andrés Messi, fue Fabián Berlanga, el presidente de Vélez, el que se refirió a la postura que adoptaron Milei y las autoridades nacionales, quienes buscan impulsar el arribo de las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol argentino.

Lejos de tranquilizar a los hinchas, el mandamás del Fortín alteró a todos con sus filosas palabras: “No se descarta parar el torneo“, sentenció en primera instancia. “Si es necesario, si. Las medidas necesarias que haya que tomar”, agregó pocos segundos más tarde, dando a entender que desde AFA están dispuestos a frenar el fútbol argentino si así lo consideran los directivos. Pero ahora todo podría ir marcha atrás.

Chiqui Tapia, presidente de la AFA.

Según pudo confirmar BOLAVIP, desde la Justicia ya le informaron a las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino que se pospondrá la indagatoria que impedía que Chiqui Tapia y Tovigginio pudieran salir del país, más allá de que, por los compromisos que debe atender en el exterior por su labor dentro de Conmebol, autorizaron al ex presidente de Barracas Central.

Por esta notificación que llegó a Viamonte 1366, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe la posibilidad de que se levante el paro decretado para todas las categorías, desde Primera División hasta los juveniles de las inferiores. Sin embargo, resta una nueva reunión por parte del Comité Ejecutivo para que se pongan de acuerdo, ya sea para mantener la postura o para volver todo al curso habitual y que la fecha 9 del Torneo Apertura se dispute sin ningún tipo de problema.

