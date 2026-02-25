River hoy: el club que ya mostró interés en Gallardo, formación de despedida y un motivo familiar que acerca a Coudet

En River se viven horas revolucionadas por el anuncio que hizo público Marcelo Gallardo en la noche del lunes sobre la decisión de que este jueves, recibiendo a Banfield en el Estadio Monumental, sea su último partido como entrenador del club.

Con el nombre de Eduardo Coudet en carpeta como máximo favorito a reemplazarlo, El Muñeco trabaja de cara a un duelo en el que no solo buscará cerrar su segundo ciclo como DT del Millonario con victoria sino también poner fin a la racha negativa de tres derrotas consecutivas en el Torneo Apertura, determinantes para que decidiera dar un paso al costado.

La formación de despedida

Aunque la alineación que presentará River ante Banfield recién quedará confirmada en las horas previas al partido, Marcelo Gallardo ya tiene en mente un equipo para su despedida, en el que no podrá contar ni con Juan Fernando Quintero, que viene de sufrir un desgarro, ni con Franco Armani, quien en su regreso ante Vélez se resintió de la inflamación en el tendón de Aquiles.

Así las cosas, El Millonario podría saltar el terreno de juego del Estadio Monumental con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Santiago Lencina, Tomás Galván; Joaquín Freitas y Sebastián Driussi.

Se espera una emotiva despedida para Gallardo en el Monumental. (Getty).

¿Ya hay un pretendiente para Gallardo?

Aunque el Muñeco todavía no dirigió su último partido en River, desde Brasil aseguran que ya tiene un pretendiente para dar continuidad a su carrera. Se trata de Vasco Da Gama, que finalizó el vínculo con Fernando Diniz tras perder ante Fluminense como local el partido de ida de las semifinales del Campeonato Carioca.

Marcelo Gallardo aparece como opción para el equipo al que ya dirigió Ramón Díaz, el otro entrenador que es ídolo riverplatense; aunque el favorito sería Artur Jorge, con trabajo en Al- Rayyan y un salario muy elevado que ronda los 4.5 millones de dólares al año.

El motivo familiar que acerca a Coudet

Con Eduardo Coudet como el favorito de la dirigencia y los primeros contactos ya establecidos, se espera que en los próximos días el DT pueda desvincularse del Deportivo Alavés y negociar en libertad de acción su vínculo con River.

Aunque son varias las razones deportivas que hacen de la posibilidad un gran desafío para Chacho, también hay una motivación familiar que ejerce como plus. Según informó el periodista Ubaldo Kunz, el hijo del Chacho -que también se llama Eduardo Coudet- se desempeña en la Novena División de River.

El juvenil juega como volante ofensivo, es diestro y también hizo la etapa de Infantiles en el club de Núñez. Para el Chacho será especial tener la oportunidad no solo de estar más cerca de su hijo sino también de compartir club con él.

