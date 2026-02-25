Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Boca hoy: Bareiro le dedicó el doblete a Riquelme, Ubeda destacó a dos suplentes y más

Las novedades del Xeneize en este viernes 25 de febrero de 2026.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
Boca hoy: Bareiro le dedicó el doblete a Riquelme, Ubeda destacó a dos suplentes y más
© Copa ArgentinaBoca hoy: Bareiro le dedicó el doblete a Riquelme, Ubeda destacó a dos suplentes y más

Boca ya está de vuelta en Buenos Aires y piensa en Gimnasia de Mendoza. Tras superar el primer obstáctulo en la Copa Argentina, el equipo de Claudio Ubeda continúa con los trabajos, con la tranquilidad de haber vuelto al triunfo antes del duelo del sábado.

La palabra del entrenador, las declaraciones de Adam Bareiro tras su auspicioso debut y el intercambio entre los jugadores del Xeneize con sus pares de Chivilcoy son solo algunas de las novedades del equipo de la Ribera en este 25 de febrero.

Bareiro le dedicó el doblete a Riquelme

Adam Bareiro tuvo un auspicioso debut en la victoria contra Gimnasia de Chivilcoy. En un Boca necesitado de goles de sus delanteros, el paraguayo se estrenó con un doblete que le permitió al equipo avanzar en la Copa Argentina y dejar atrás las malas sensaciones de los dos empates en La Bombonera.

Luego del 2 a 0, convertido de cabeza gracias a un gran centro de Marco Pellegrino, el ex San Lorenzo y River se despachó con un Topo Gigio, en lo que parecía una dedicatoria para Juan Román Riquelme. Tras el pitazo final, el atacante lo confirmó y explicó por qué fueron para el presidente.

La palabra de Ubeda

En conferencia de prensa, el entrenador de Boca se refirió a la actuación de su flamante futbolista y a la presión que genera en los otros centrodelanteros, Miguel Merentiel y Edinson Cavani, de cara a la repartija de roles para los próximos partidos.

“Siempre es preferible que te generen dudas, a quién elegir y a quién poner. La llegada de Adam es positiva, suma a la competencia y ayuda a potenciar a los que ya están en el club. Siempre termina jugando el que esté haciendo mejor las cosas”, explicó el entrenador.

Publicidad

Un jugador de Gimnasia de Chivilcoy le pidió a Boca ganar la Libertadores

Finalizado el partido, fueron varios los futbolistas de Gimnasia de Chivilcoy que se reconocieron hinchas del Xeneize y otros tantos los que tuvieron el privilegio de poder llevarse una camiseta como souvenir.

Ramiro Medina, lateral derecho de 24 años oriundo de Marcos Paz, mostró a las cámaras de SportsCenter la camiseta que le regaló Ángel Romero, a quien tuvo la tarea de marcar, y reveló cómo se gestionó esa entrega en pleno desarrollo del partido. Además, reveló que les pidió la Copa Libertadores.

Joaquín Alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
German García Grova

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

jpasman
Toti Pasman

Grandeza total de Gallardo para despedirse de River: vio que la situación no daba para más y dio un paso al costado

Lee también
¿Bareiro, el 9 titular de Boca?: las pistas de Úbeda
Boca Juniors

¿Bareiro, el 9 titular de Boca?: las pistas de Úbeda

Boca hoy: paro confirmado, cómo cayó la renuncia de Gallardo y más
Boca Juniors

Boca hoy: paro confirmado, cómo cayó la renuncia de Gallardo y más

Con Bareiro y 7 cambios: la formación de Boca el debut en la Copa Argentina
Boca Juniors

Con Bareiro y 7 cambios: la formación de Boca el debut en la Copa Argentina

Ganó 5 títulos en River, respaldó al plantel y afirmó por qué Coudet es el ideal para este momento
River Plate

Ganó 5 títulos en River, respaldó al plantel y afirmó por qué Coudet es el ideal para este momento

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo