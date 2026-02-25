Boca hoy: Bareiro le dedicó el doblete a Riquelme, Ubeda destacó a dos suplentes y más

Boca ya está de vuelta en Buenos Aires y piensa en Gimnasia de Mendoza. Tras superar el primer obstáctulo en la Copa Argentina, el equipo de Claudio Ubeda continúa con los trabajos, con la tranquilidad de haber vuelto al triunfo antes del duelo del sábado.

La palabra del entrenador, las declaraciones de Adam Bareiro tras su auspicioso debut y el intercambio entre los jugadores del Xeneize con sus pares de Chivilcoy son solo algunas de las novedades del equipo de la Ribera en este 25 de febrero.

Bareiro le dedicó el doblete a Riquelme

Adam Bareiro tuvo un auspicioso debut en la victoria contra Gimnasia de Chivilcoy. En un Boca necesitado de goles de sus delanteros, el paraguayo se estrenó con un doblete que le permitió al equipo avanzar en la Copa Argentina y dejar atrás las malas sensaciones de los dos empates en La Bombonera.

Luego del 2 a 0, convertido de cabeza gracias a un gran centro de Marco Pellegrino, el ex San Lorenzo y River se despachó con un Topo Gigio, en lo que parecía una dedicatoria para Juan Román Riquelme. Tras el pitazo final, el atacante lo confirmó y explicó por qué fueron para el presidente.

La palabra de Ubeda

En conferencia de prensa, el entrenador de Boca se refirió a la actuación de su flamante futbolista y a la presión que genera en los otros centrodelanteros, Miguel Merentiel y Edinson Cavani, de cara a la repartija de roles para los próximos partidos.

“Siempre es preferible que te generen dudas, a quién elegir y a quién poner. La llegada de Adam es positiva, suma a la competencia y ayuda a potenciar a los que ya están en el club. Siempre termina jugando el que esté haciendo mejor las cosas”, explicó el entrenador.

Un jugador de Gimnasia de Chivilcoy le pidió a Boca ganar la Libertadores

Finalizado el partido, fueron varios los futbolistas de Gimnasia de Chivilcoy que se reconocieron hinchas del Xeneize y otros tantos los que tuvieron el privilegio de poder llevarse una camiseta como souvenir.

Ramiro Medina, lateral derecho de 24 años oriundo de Marcos Paz, mostró a las cámaras de SportsCenter la camiseta que le regaló Ángel Romero, a quien tuvo la tarea de marcar, y reveló cómo se gestionó esa entrega en pleno desarrollo del partido. Además, reveló que les pidió la Copa Libertadores.