Carlos Sánchez dio la clave para que River le gane el Superclásico a Boca

El uruguayo se ilusiona con que Lucas Beltrán convierta en La Bombonera y también afirmó que hay que tapar a Paredes.

River visitará a Boca el próximo domingo a partir de las 15 horas por la fecha 15 del Torneo Clausura con la misión de sumar de a tres para acomodarse en las tablas. Los de Núñez se juegan más que tres puntos en un año en el que primó la irregularidad. Una victoria en el Superclásico sería un envión anímico importante de cara a los playoffs del torneo local.

Quien palpitó el Superclásico que se viene fue Carlos Sánchez, que en diálogo con el stream de La Página Millonaria dio la clave que necesita River para imponerse en el Superclásico: “Creo que en la triangulación y el conocimiento que está teniendo Almada con Correa podemos lastimar. Sabemos que tenemos unos jugadores de mucha calidad que pueden marcar la diferencia. En el mediocampo se están entendiendo muy bien y se les vio una mejoría a todos ellos“.

Carlos Sánchez ante Boca en 2014. (Foto: Imago).

Buena onda para Lucas Beltrán

Carlitos destacó al Vikingo: “Uno de afuera lo ve a Beltrán corriendo todas y luchando todas. De pronto puede tener ese gol que todos deseamos que el nueve haga. Con el sacrifico que está haciendo, el premio le va a venir. Confío mucho que lo pueda hacer y que el domingo estemos sonriendo y festejando un triunfo de River”.

Tapar a Paredes

“Hay que tener un balance. Eso va a marcar que River no deje jugar a Paredes que encuentra pases por todos lados. Tener a alguien cerca para que no pueda jugar con libertad y lastimarnos”, completó el volante por derecha uruguayo con pasado en el Millonario.

El historial de Carlos Sánchez ante Boca

El mediocampista uruguayo disputó nueve Superclásicos y el saldo es sumamente parejo: 2 victorias, 5 empates y 2 derrotas. Un detalle no menor es que Carlitos fue el autor de uno de los goles más importantes antes Boca en las últimas décadas: el de penal por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2015, que terminó siendo el único tanto de la serie.

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