Rosario Central se defendió de las críticas por el posteo de la Selección: por qué no incluyó a Messi

El Canalla quedó envuelto en una polémica luego de publicar una imagen en la que no aparecía Leo y desde el club explicaron la razón, así como anunciaron el inicio de acciones legales.

Durante las horas posteriores a la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial, Rosario Central quedó en el centro de la escena tras publicar un mensaje de reconocimiento a la Albiceleste acompañado por una fotografía en la que no aparecía Lionel Messi, una ausencia que muchos vincularon con su pasado en Newell’s y que derivó en una ola de cuestionamientos. Sin embargo, el Canalla no tardó en responder.

A través de un extenso comunicado, el club rosarino rechazó las acusaciones, explicó el motivo de la imagen elegida y adelantó que tomará medidas contra quienes, según entiende, agravieron a la institución.

“Ante la enorme sorpresa por la infamia y las repercusiones nacionales que generó una simple publicación de un club de fútbol, el Club Atlético Rosario Central aclara que, en la foto del posteo de ‘Felicitaciones a la Selección’, se hizo centro en Giovani Lo Celso, jugador nacido en las divisiones inferiores del club“, comenzó el descargo.

“Se lo hizo como de costumbre, compartiendo una imagen de la formación inicial del equipo argentino el día que Gio jugó su único partido como titular en el Mundial. En esta publicación no se cortó ni editó la imagen seleccionada para este posteo“, agregó la institución, explicando que la imagen utilizada correspondía al encuentro frente a Jordania por la fase de grupos.

📝 COMUNICADO OFICIAL



Ante la enorme sorpresa por la infamia y las repercusiones nacionales que generó una simple publicación de un club de fútbol, el Club Atlético Rosario Central aclara que, en la foto del posteo de “Felicitaciones a la Selección”, se hizo centro en Giovani… pic.twitter.com/WbTEUIQNnD — Rosario Central (@RosarioCentral) July 20, 2026

El club rosarino también cuestionó la magnitud que tomó la polémica y anunció que avanzará por la vía legal. “Central anticipa que iniciará las acciones correspondientes contra quienes agraviaron a la institución en lo que entendemos como un ataque indiscriminado contra el club“, sostuvo el comunicado, en el que además consideró que “no corresponde que autoridades de la Nación (…) traten de direccionar este tipo de mensajes de índole deportivo”.

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La referencia apuntó a distintas voces públicas que cuestionaron la publicación, entre ellas la del vicecanciller Pablo Quirno, quien interpretó que la ausencia de Messi y Lionel Scaloni, también surgido de Newell’s, respondía a su identificación con Newell’s.

El posteo de Rosario Central que despertó la polémica.

Finalmente, Rosario Central buscó despejar cualquier duda sobre su postura respecto de la delegación argentina. “Central deja en claro el sentimiento de absoluta admiración y enorme respeto que existe por cada jugador que compone esta Selección, así como por su cuerpo técnico, colaboradores y dirigentes. Entre ellos y en especial, por nuestro capitán Lionel Messi, a quien admiramos como profesional y como persona y con cuya familia se mantiene una excelente relación de años”, concluyó el comunicado.