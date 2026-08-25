Con tres cambios, la posible formación de River para enfrentar a Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana

Luego de empatar sin goles en El Campín, por la revancha de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, en el Estadio Más Monumental, River recibe a Independiente Santa Fe de Bogotá en búsqueda de la clasificación a los cuartos de final del certamen.
Para este importante encuentro, el entrenador del Millonario, Eduardo Coudet, tendrá a todos sus jugadores a disposición, por lo que pondrá el mejor equipo posible. En este sentido, realizaría tres cambios con respecto al que empató 2 a 2 contra Vélez por el Torneo Clausura.
Las dos primeras variantes serán en la defensa, ya que el ‘Chacho’ cambiará a los dos laterales. En primera instancia, Gonzalo Montiel reemplazará en la derecha a Giovanni González, mientras que en la izquierda Marcos Acuña, recuperado de una lesión, hará lo propio por Francisco Ortega.
En cuanto a la mitad de la cancha, se espera que Coudet mantenga el mismo doble cinco que estuvo ante el Fortín. Aníbal Moreno será el volante central y estará secundado por Tobías Andrada, mientras que más adelantados aparecerán Thiago Almada por izquierda y Joaquín Freitas por derecha.
Finalmente, en la delantera estará la tercera modificación. Por primera vez en el semestre Sebastián Driussi se meterá en el equipo titular para reemplazar a Rafael Santos Borré y compartir la dupla de la ofensiva junto a Ángel Correa, quien marcó dos goles en los últimos tres partidos.
La posible formación de River para enfrentar a Independiente Santa Fe
El Millonario saldrá a la cancha con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Joaquín Freitas, Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.
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Datos claves
- River recibe a Independiente Santa Fe por los octavos de la Copa Sudamericana.
- Eduardo Coudet realizará tres cambios en la formación titular respecto al último partido.
- Sebastián Driussi reemplazará a Rafael Santos Borré en la delantera de River.