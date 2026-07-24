Las posibles alineaciones de Racing vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata por el Torneo Clausura 2026

La Academia recibe al Lobo en el Cilindro de Avellaneda para poner a rodar la pelota en el inicio de un nuevo campeonato del fútbol argentino. Conoce los probables once de cada equipo para el debut.

Este viernes 24 de julio, Racing y Gimnasia y Esgrima de La Plata se verán las caras en el marco de la trascendental fecha 1 del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que promete grandes emociones, tendrá lugar en el mítico Estadio Presidente Perón, popularmente conocido como el Cilindro de Avellaneda, donde ambos equipos buscarán comenzar su camino en el certamen doméstico sumando de a tres.

La expectativa es total en la mitad celeste y blanca de Avellaneda para ver el estreno del equipo en esta nueva campaña, mientras que el conjunto de la ciudad de las diagonales viaja con la firme intención de dar el golpe como visitante y amargarle la fiesta al elenco local.

Cilindro de Avellaneda. (Getty Images)

Cómo llega Racing y su posible once

El conjunto dueño de casa sabe que, por historia y jerarquía de su plantel, está obligado a ser protagonista de principio a fin en este Torneo Clausura. Para este debut frente a su gente, el cuerpo técnico liderado por Juan Pablo Vojvoda planea poner en cancha a sus mejores hombres disponibles, apostando por un esquema ofensivo que le permita tomar el control del balón y asfixiar al rival en su propio campo.

La posible formación de Racing para el estreno: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Nazareno Colombo, Gonzalo Escudero o Marcos Rojo, Alfonso Espino; Santiago Sosa; Alejandro Tello, Matías Zaracho, Matko Miljevic; Santiago Solari y Tomás Conechny.

Cómo llega Gimnasia y su posible once

Por su parte, el Lobo platense encara este nuevo semestre con la necesidad de consolidar una idea de juego y sumar puntos vitales para engrosar su promedio y soñar con la clasificación a las copas internacionales. El entrenador Ariel Pereyra dispondrá de un mediocampo combativo y transiciones rápidas para intentar lastimar a la Academia de contragolpe.

Publicidad

La posible formación de Gimnasia y Esgrima de La Plata para dar la sorpresa: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Ignacion Miramón, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres.

Terna arbitral de Racing vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata