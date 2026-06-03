Tras la salida de Jorge Almirón, en Rosario Central perderían a Fatura Broun

El arquero de 40 años ya recibió un llamado por parte de un viejo conocido que desea volver a tenerlo antes de que decida colgar los guantes.

A lo largo de las últimas horas, se confirmó el rumor: Jorge Almirón dejó de ser el DT de Rosario Central y este jueves, en medio de una conferencia de prensa a la que convocó el presidente Gonzalo Belloso, se hará oficial. Las derrotas frente a River y Estudiantes, esta última por la Copa Argentina, fueron claves para que el nacido en San Miguel se quedara sin trabajo. Pero no es el único que abandonará a la institución, ya que Jorge Broun está pensando un cambio de aire.

Según pudo confirmar BOLAVIP, la continuidad de Fatura en el Canalla no está asegurada, más allá de que su contrato finaliza el 31 de diciembre de este año. Y es que el representante del arquero de 40 años, Roberto San Juan, confirmó la información de este medio: “Hablamos con Anacleto por un tema de jugadores y me comentó que estaban buscando un arquero y salió el nombre de Fatu que podría estar la posibilidad, quedó en una conversación respetuosa, obviamente estuvo el nombre, pero no se avanzó, simplemente se mencionó”, exclamó.

Durante la entrevista que el empresario le brindó a Radio Provincia, aseguró que “Gimnasia es una institución maravillosa, y Fatu quiere mucho al club“, además de que “ahora se fue a Europa de vacaciones y veremos qué pasa en Rosario en este tiempo”. Incluso, añoró el tiempo que su representado estuvo en la ciudad de las diagonales, donde fue dirigido por Diego Maradona: “Nosotros siempre hablamos del Lobo, vivimos momentos muy lindos con Diego, tuvimos el placer de compartir con él”. Y remató: “Realmente, siempre estamos abiertos a la posibilidad de retornar”.

La llegada de Jeremías Ledesma sentó a Broun entre los suplentes, y de llegar al Tripero tendría los minutos que no sumó durante el último tiempo con la pilcha del Canalla: “Fatu necesita jugar, está en su mejor momento deportivo, físico y mental, pero necesita competir. Él considera que tiene que jugar y yo pienso que no se le respetó la trayectoria, que era capitán y referente”, indicó su agente.

Jorge Broun, arquero de Rosario Central. (Luciano Bisbal/Getty Images)

Las estadísticas de Fatura Broun

A lo largo del año, el arquero nacido en la ciudad santafesina de Rosario afrontó cinco partidos, donde le anotaron 5 tantos y mantuvo la valla invicta en dos ocasiones. Además, afrontó 450 minutos dentro del campo de juego.

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Estos números se suman a los que ya tiene en su carrera, donde acumula un total de 435 juegos: recibió 443 tantos, mantuvo el arco en cero durante 149 presentaciones y lo amonestaron en 40 presencias, además de que lo expulsaron dos veces.

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