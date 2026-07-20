El delantero no está en los planes del Vasco Arruabarrena y saldría a préstamo por los próximos 12 meses.

A pesar de que Boca Juniors ya puso primera de manera oficial en este segundo semestre, Rodolfo Arruabarrena está atento al mercado de pases para seguir mejorando a su equipo. Mientras espera por más refuerzos, la limpieza avanza en Brandsen 805.

Según pudo saber BOLAVIP, Lucas Janson está cada vez más cerca de marcharse del Xeneize. El delantero de 31 años, que no es considerado por el flamante DT para sumar minutos, tiene todo apalabrado con Gimnasia La Plata para continuar allí su carrera.

El ex Vélez, con contrato en Boca hasta diciembre de 2027, se iría a préstamo por los próximos 12 meses al combinado platense. El Lobo le ganó la pulseada a Newell’s Old Boys y está a punto de cerrar la incorporación del experimentado jugador.

Aunque las gestiones por parte de Gimnasia se iniciaron en el arranque de junio, Janson esperaba por otras oportunidades en el mercado. Estas ofertas no llegaron y ahora llegaría al Bosque, a falta de la firma y la revisión médica.

Janson ante Platense, febrero de 2026. (Foto: Getty)

Los números de Janson en Boca

Lucas Janson llegó a Boca en julio de 2023. Desde ese entonces, ha visto acción en 51 partidos de carácter oficial, acumulando solamente 3 goles y 2 asistencias. No ganó ningún título.

Publicidad

Datos clave