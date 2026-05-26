Coudet reordena a River: limpieza, prescindibles y altas

El Millonario pone punto final al semestre el próximo miércoles ante Blooming por la Copa Sudamericana y después pensará en el mercado de pases.

River cerrará el semestre el próximo miércoles ante Blooming por la sexta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana y a partir de entonces empezará a moverse fuerte en el mercado de pases. El recambio será importante ya que hay muchos futbolistas que se marcharán, por otros se esperarán ofertas y también habrá altas de peso.

En Núñez tienen claro que será el primer mercado de pases de Eduardo Coudet y deben darle la oportunidad de armar al plantel con el que quiere competir. Llegarán futbolistas del extranjero y también se irán algunos de los jugadores más cuestionados por los hinchas.

Los jugadores que se van a ir de River

Coudet entiendo que River necesita una depuración. El entrenador mantendrá la base de futbolistas que utilizó en este semestre y eso involucra a muchos de los chicos que respondieron bien ante la presión. Por otro lado, el Chacho le abrirá la puerta a varios futbolistas para que se marchen ante la llegada de una oferta. Lógicamente el club también tendrá que estar de acuerdo.

La lista de jugadores que se pueden ir de River en el mercado de pases está conformada por: Ezequiel Centurión, Fabricio Bustos, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Germán Pezzella, Kevin Castaño, Matías Galarza Fonda -regresa de su préstamo en Atlanta y se vuelve a ir-, Santiago Lencina, Giuliano Galoppo, Maximiliano Salas e Ian Subiabre.

Paulo Díaz. (Foto: Getty).

Todos los casos son distintos y existe la posibilidad que alguno de esos jugadores se vaya a préstamo con la intención de sumar rodaje en otro equipo. En River creen que pueden hacer caja con las ventas de Lautaro Rivero e Ian Subiabre, dos chicos jóvenes surgidos de las Inferiores.

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Un detalle a tener en cuenta con los casos de Germán Pezzella y de Paulo Díaz es que el club buscará negociar con ellos: al campeón del mundo con la Selección Argentina le ofrecerán una reducción salarial, mientras que al chileno que rescinda el contrato.

Los casos de Armani y Juanfer Quintero

Dos futbolistas muy queridos por los hinchas de River son Franco Armani y Juanfer Quintero. Si bien Coudet no los colocó en la lista de prescindibles, en Núñez saben que pueden buscar una salida ante la falta de minutos y consideran que ellos se ganaron la posibilidad de decidir sobre su futuro, si desean marcharse nadie les pondrá palos en la rueda y si optan por quedarse a pelear por un puesto tampoco podrán reparos.

Armani y Quintero. (Foto: Getty).

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¿Quiénes pueden llegar a River?

Son siete los futbolistas que suenan para llegar a River. De hecho, uno de ellos será el primer refuerzo confirmado: se trata de Nicolás Otamendi. Por otro lado, en Núñez ya iniciaron conversaciones por Mauro Arambarri y Agustín Canobbio y ambos futbolistas uruguayos están cerca de ser refuerzos. Además, Lucas Beltrán está en el radar, a Coudet le gusta mucho y todo dependerá de Fiorentina.

Quien también tiene encaminada su llegada a River es Giovanni Simeone, que volvería al club luego de pasar varios años en Europa. Hay dos nombres más que gustan en Núñez y ya movieron fichas: se trata de Ángel Correa y Thiago Almada, aunque la sensación con ellos es diferente, por el atacante de Tigre hay expectativas, mientras que por el de Atlético de Madrid son pocas las chances.

Gio Simeone con la casaca de Torino. (Foto: Getty).

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