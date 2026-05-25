Coudet separó a Juanfer Quintero tras cruzarse con un hincha de River en el aeropuerto

El volante tuvo un intercambio de palabras con un hincha y el entrenador intercedió para separarlo de la situación.

Después de perder ante Belgrano en el Mario Alberto Kempes por 3 a 2 en la final del Torneo Apertura, River regresó rápidamente a Buenos Aires desde Córdoba para liberar al plantel y regresar a los entrenamientos de cara al duelo contra Blooming por la última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana.

En la llegada del plantel al aeropuerto ocurrió una situación particular debido a que Eduardo Coudet, entrenador del Millonario, tuvo que separar a Juan Fernando Quintero, uno de los referentes del plantel, debido a que este se encontraba discutiendo con un hincha presente.

Es que, el volante colombiano se acercó hacia la fila en la que estaban los hinchas y allí se vio que comenzó a hablar con uno de ellos. Para calmar la situación, Coudet tomó del buzo a Quintero y lo acomodó nuevamente junto al resto del plantel para continuar rumbo a la salida.

Luego de esto, Juanfer se acercó a sus compañeros y la situación se calmó. Finalmente los jugadores de River se marcharon en silencio rumbo a sus hogares para descansar de cara a una corta semana de entrenamiento previo al cierre de los grupos de Sudamericana, donde buscará quedarse con el primer puesto.

El primer posteo de River tras la derrota

15 horas después de la derrota en Córdoba, en sus redes sociales el Millonario publicó un posteo institucional en el marco del aniversario 125 de la fundación del club, que se cumplió este lunes 25 de mayo. El mismo fue bajo el emblema “Mientras viva tu bandera, la izaremos con honor”.

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Dentro de este posteo aparece un video de más de un minuto con ‘Beto’ Alonso como principal protagonista. Allí cita distintas frases de ‘River Plate, tu grato nombre’, el himno oficial de la institución, que fue escrito por Arturo Antelo en la década de 1910.

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