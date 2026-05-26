Luto en el fútbol argentino: murió Fernando Gayoso, ex entrenador de arqueros de Boca

Tenía 55 años y luchaba contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). También trabajó en Racing, Vélez, Tigre y Nacional de Uruguay.

A los 55 años, murió Fernando Gayoso. El ex entrenador de arqueros de Boca, con un enorme recorrido en el fútbol argentino, falleció tras luchar durante varios años contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Días atrás, había sido internado por un cuadro de neumonía.

A mediados de 2024, Gayoso había dado a conocer el diagnóstico de su enfermedad. “Hoy por hoy no me deja estar en campo porque la verdad que no me siento como para estar allí. Tuve la suerte de que el club me dio la posibilidad de trabajar en otra área, de seguir cerca de los arqueros“, había declarado en diálogo con el periodista Mario Cordo.

Boca le había dado un lugar a Gayoso como coordinador de arqueros de las divisiones inferiores del Xeneize. Además, siempre que pudo, se acercó al predio para estar cerca de los arqueros del primero equipo. En sus años en la institución, trabajó y potenció a figuras como Sergio Romero, Agustín Rossi, Leandro Brey, Javier García, Esteban Andrada, Marcos Díaz, Agustín Orión y otros futbolistas que pasaron por el arco.

Además de su etapa en el Xeneize, Gayoso trabajó en Vélez, Tigre, Nacional de Uruguay y Racing, acompañando a diferentes directores técnicos como Miguel Ángel Russo, Ricardo La Volpe, Rodolfo Arruabarrena, Néstor Gorosito, Eduardo Coudet, Diego Cocca, Ricardio Zielinski, Claudio Ubeda, Sebastián Battaglia, Jorge Almirón, Hugo Ibarra, entre otros.

Su recorrido en el fútbol profesional lo tuvo, primero, como guardameta en el fútbol argentino. Hizo inferiores en Vélez donde logró llegar a Primera y estuvo hasta 1990. Luego forjó una carrera por el fútbol del ascenso donde atajó en varios equipos: All Boys, Deportivo Armenio, Almirante Brown, Lamadrid y Tristán Suárez.

Su importancia en la Libertadores 2023

Boca llegó a la final de la Copa Libertadores 2023 imponiéndose en tres definiciones por penales, con un Sergio Romero protagonista y un trabajo silencioso de Gayoso, que terminó siendo reconocido por los hinchas del equipo de la Ribera.

Publicidad

Chiquito había llegado al Xeneize con una efectividad del 17% en los tiros desde el punto penal. En ese año, a Chiquito le patearon 26 veces desde los doce pasos: atajó 12, entraron 12 y solo 6 se fueron desviados. Cuando llegó Diego Martínez, fue reemplazado por Pablo Campodónico.