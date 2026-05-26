River hoy: Quintero con un pie afuera y el equipo para recibir a Blooming

Todas las novedades del Millonario de este martes 26 de mayo, a un día de recibir al conjunto boliviano por la Copa Sudamericana.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 26 de mayo de 2026, a un día de jugar contra Blooming por la sexta jornada del Grupo H de la Copa Sudamericana. El once que pondría Eduardo Coudet contra el elenco boliviano, los resultados que lo clasifican como primero, la situación de Juanfer Quintero y el Rolfi Montenegro apuntó contra Pezzella y Martínez Quarta.

La probable formación de River para enfrentar a Blooming

River viene de sufrir un golpe duro al caer por 3 a 2 ante Belgrano en Córdoba por la final del Torneo Apertura. Los de Eduardo Coudet afrontarán el próximo miércoles a partir de las 21.30 horas el duelo correspondiente a la sexta jornada del Grupo H de la Copa Sudamericana ante Blooming de Bolivia.

Si bien resta la definición oficial de Eduardo Coudet, el Millonario saldría desde el arranque con: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Fausto Vera, Lucas Silva, Tomás Galván, Juan Cruz Meza; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.

Eduardo Coudet. (Foto: Prensa River).

¿Qué necesita River para clasificar primero en su grupo?

El Millonario tiene la oportunidad de asegurar su clasificación directa a los octavos de final del torneo continental y para eso deberá ganar o empatar contra los bolivianos. También podría conseguirlo en caso perder y esperar que Carabobo no supere a Bragantino.

Fausto Vera irá desde el arranque. (Foto: Prensa River).

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La situación de Juanfer Quintero

Todo indica que Juan Fernando Quintero jugó su último partido en River el pasado domingo ante Belgrano en Córdoba. El colombiano espera ofertas y en el club de Núñez no le van a cortar esa posibilidad. No caben dudas que habrá equipos interesados en él y por lo tanto su salida es prácticamente un hecho.

Cabe aclarar que Quintero no tuvo ningún problema con Eduardo Coudet, solamente se trata de una cuestión futbolística y la búsqueda del entrenador. El Chacho quiere un mediocampo más dinámico y el colombiano no entra en ese esquema.

Una buena vidriera para Juanfer Quintero será el Mundial 2026. Néstor Lorenzo dio a conocer la nómina de convocados para la Copa del Mundo y en la misma aparece el 10 de River. Allí seguramente sume minutos y, de tener buenos partidos, aparecerán más posibilidades para que pueda definir su futuro.

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Juanfer Quintero. (Foto: Getty).

Rolfi Montenegro apuntó contra Pezzella y Martínez Quarta

Rolfi Montenegro dialogó con DSports y afirmó: “¿Cómo explicar lo de River, no? Cuando me pasaba a mí de estar en River y estar en ventaja, a los rivales se les hacía muy difícil poder dártelo vuelta. En una final, otra vez, en 5 minutos te lo den vuelta. Son golpes muy duros. En 5 minutos te quedás sin nada. Yo creo que hubo errores en general que hicieron que en el final no se ponga un paño frío”.

Además, afirmó: “A veces se necesita pensar. A medida que pasaba el tiempo yo no vi la desesperación de Belgrano de agarrarlo mal en un contragolpe como le pasó a River que fueron Pezzella y Martínez Quarta al ataque. Te ponés a pensar esas y algo malo pasó”.

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