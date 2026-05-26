Con varias ausencias obligadas, Coudet define la formación de River para enfrentar a Blooming

El Millonario recibirá al conjunto boliviano el próximo miércoles a partir de las 21.30 horas por la sexta fecha de la Copa Sudamericana.

River viene de sufrir un golpe duro al caer por 3 a 2 ante Belgrano en Córdoba por la final del Torneo Apertura. Los de Eduardo Coudet afrontarán el próximo miércoles a partir de las 21.30 horas el duelo correspondiente a la sexta jornada del Grupo H de la Copa Sudamericana ante Blooming de Bolivia.

El Millonario tiene la oportunidad de asegurar su clasificación directa a los octavos de final del torneo continental y para eso deberá ganar o empatar contra los bolivianos. También podría conseguirlo en caso perder y esperar que Carabobo no supere a Bragantino.

La probable formación de River vs. Blooming

Si bien resta la definición oficial de Eduardo Coudet, el Millonario saldría desde el arranque con: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Fausto Vera, Lucas Silva, Tomás Galván, Juan Cruz Meza; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.

Fausto Vera, uno de los mejores jugadores de River del semestre. (Foto: Prensa River).

Las bajas de River para enfrentar a Blooming

La lista de bajas para el duelo ante Blooming es larga. Aníbal Moreno, que se infiltró para jugar la final ante Belgrano, no está al 100% desde lo físico. Por otro lado, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña tampoco estarán disponibles para Eduardo Coudet. Matías Viña ya fue licenciado por estar recuperándose de un desgarro. Quien tampoco podrá estar es Sebastián Driussi, que sufrió un esguince de rodilla.

¿Cómo ver por TV el partido entre River y Blooming?

River recibirá a Blooming el próximo miércoles a las 21.30 horas. El duelo podrá verse a través de ESPN y Disney+. El encuentro entre el Millonario y el elenco boliviano será por la sexta fecha del Grupo H. Si los de Núñez ganan o empatan se asegurarán clasificar como primeros en su zona.

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