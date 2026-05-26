Juanfer Quintero, con un pie afuera de River

El colombiano, que para Coudet no es prioridad, espera llamados y en Núñez no le cerrarán las puertas ante una buena oferta.

Desde que Eduardo Coudet llegó a River quedó bien claro que Juanfer Quintero no sería prioridad. El Chacho lo utilizó en varios partidos, inclusive en los importantes, pero fueron pocas las veces en las que lo puso de titular. Sin ir más lejos, el pasado domingo en la final ante Belgrano, el entrenador puso al colombiano sobre el final, cuando el resultado era adverso.

Juanfer no tuvo tiempo de cambiarle la cara al equipo y la final se perdió por no tener a un jugador de la jerarquía del colombiano que sepa manejar los tiempos del partido. Ante esta situación, el mediocampista analiza la posibilidad de irse en el próximo mercado de pases.

¿Se va Juanfer de River?

Todo indica que Juan Fernando Quintero jugó su último partido en River el pasado domingo ante Belgrano en Córdoba. El colombiano espera ofertas y en el club de Núñez no le van a cortar esa posibilidad. No caben dudas que habrá equipos interesados en él y por lo tanto su salida es prácticamente un hecho.

Cabe aclarar que Quintero no tuvo ningún problema con Eduardo Coudet, solamente se trata de una cuestión futbolística y la búsqueda del entrenador. El Chacho quiere un mediocampo más dinámico y el colombiano no entra en ese esquema.

Juanfer Quintero. (Foto: Getty).

Se viene el Mundial

Una buena vidriera para Juanfer Quintero será el Mundial 2026. Néstor Lorenzo dio a conocer la nómina de convocados para la Copa del Mundo y en la misma aparece el 10 de River. Allí seguramente sume minutos y, de tener buenos partidos, aparecerán más posibilidades para que pueda definir su futuro.

Publicidad

DATOS CLAVE