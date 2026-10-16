Cuevas dijo qué busca River con Ramón Díaz y contó un cruce que tuvo con Emiliano

El 2026 de River comenzó con Marcelo Gallardo en el banco, luego llegó Coudet, pero pocos meses más tarde se marchó y la decisión del club fue darle la oportunidad a Leonardo Ponzio, aunque todo comenzó como un interinato. El nombre de Ramón Díaz suena cada vez con más fuerza y podría ser el elegido para hacerse cargo del Millonario, aunque eso recién sería una vez que termine la competencia para el conjunto de Núñez.

Nelson Cuevas, popularmente conocido como Pipino, analizó por qué River iría a buscar a Ramón Díaz en diálogo con TyC Sports y dijo: “Es un técnico muy importante como lo fue Gallardo, son pesos pesados, ganaron muchos campeonatos. Es muy ganador, y como a Gallardo no le fue tan bien en su segundo período, evidentemente están buscando un técnico que tenga espalda“.

Además, agregó: “Acá la cuestión es el resultado, porque se trajo a los mejores futbolistas, que después se los dejó un poco de lado por rendimiento. Pero si te ponés a pensar River tiene una selección. Siempre hay inconvenientes hasta que se encuentra el rumbo. Ramón siempre tuvo buenos futbolistas que le resolvían los problemas, desde mi punto de vista sabe contratar y elegir en inferiores”.

Por otro lado, Nelson Cuevas respaldó el trabajo que está haciendo Leonardo Ponzio, que desde que asumió como entrenador lleva 4 victorias, un empate y una derrota: “Lo veo bastante bien a Ponzio. Todo lo que sea por el bien de River, bienvenido, para sumar y que esté en lo más alto, que es lo que se merece”.

Nelson Cuevas en el Millonario. (Foto: Getty).

Pipino reveló que tuvo un cruce con Emiliano Díaz

Cuevas contó que tuvo un problema con Emiliano Díaz, hijo y ayudante de Ramón: “Solemos hablar con Ramón, nos encontramos varias veces, tengo buena relación pero yo no tengo mala onda con nadie ni problemas con nadie, a excepción de Emiliano, que a lo mejor se confundió, es un poquitito más especial… Ramón es más tranqui pero él se toma más a pecho todo“.

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“Hice una declaración de que Gallardo es el técnico más ganador de toda la historia y me mandó un mensaje y me recriminó. Pero no pasa nada, respeto a todos los técnicos. Hay mucha sensibilidad a veces, la libertad es el estado natural del hombre y uno tiene que opinar y sentirse libre, ¿por qué me voy a enojar u odiar a un tipo porque dijo fulano es mejor? Eso no quiere decir nada”, añadió Pipino.

Emiliano y Ramón en Inter. (Foto: Getty).

“La práctica hace al maestro y él siempre estuvo de segundo. Ramón tiene una experiencia tremenda y ojalá que el día de mañana Emiliano sea el técnico principal y hablen los resultados. La gente que actúa de segundo es la que está mas involucrada con los futbolistas, de hablar, más conociéndolo a Ramón que no es de expresarse mucho. Hay una intermediación, ya Omar Labruna hizo eso con Ramón“, completó el paraguayo.

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