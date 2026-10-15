Ramón Díaz, cada vez más cerca de River: qué debe pasar para que llegue la próxima semana

El Pelado es el gran favorito entre los hinchas y la dirigencia se acerca a esta posibilidad.

El interinato de Leonardo Ponzio al frente de River Plate no está arrojando los resultados esperados en base al plantel estelar con el que hoy cuenta. En ese contexto, el nombre de Ramón Díaz continúa siendo el favorito de los hinchas para ocupar el rol de entrenador.

El histórico DT del Millonario está abierto a afrontar un nuevo ciclo en el club de Núñez e incluso rechazó ofertas de Brasil, mostrando sus ganas de volver a ponerse al frente de River.

BOLAVIP pudo saber que la vuelta de Ramón Díaz al Millonario está más cerca que nunca, aunque todavía restan asuntos por definirse para que esto suceda. La dirigencia y el entrenador limaron diferencias y el camino está allanado para que pueda volver, tarde o temprano, incluso la próxima semana.

Por delante, River tiene la visita ante Belgrano ante la urgencia de ganar para pelear por la clasificación a los Playoffs del Torneo Clausura y a la Copa Libertadores por la Tabla Anual.

Ponzio, entrenador interino de River.

Una derrota del equipo de Ponzio podría acelerar el regreso de Ramón, sobre todo teniendo en cuenta que lo que sigue para el Millonario es recibir a Racing. 85 mil espectadores en el Estadio Monumental podrían intensificar el pedido por el histórico.

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La trayectoria de Ramón Díaz como DT

River Plate — Argentina

— Argentina Oxford United — Inglaterra

— Inglaterra San Lorenzo — Argentina

— Argentina Club América — México

— México Independiente — Argentina

— Argentina Selección de fútbol de Paraguay — Paraguay

— Paraguay Al-Hilal — Arabia Saudita

— Arabia Saudita Al-Ittihad — Arabia Saudita

— Arabia Saudita Pyramids FC — Egipto

— Egipto Club Libertad — Paraguay

— Paraguay Botafogo — Brasil

— Brasil Al-Nasr — Emiratos Árabes Unidos

— Emiratos Árabes Unidos Vasco da Gama — Brasil

— Brasil Corinthians — Brasil

— Brasil Club Olimpia — Paraguay

— Paraguay Internacional — Brasil

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