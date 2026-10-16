River hoy: el XI vs. Belgrano, Ramón Díaz se acerca y la pelea entre Pipino y Emiliano

Todas las novedades del Millonario de este viernes 16 de octubre, a días de visitar al Pirata por la fecha 13 del Clausura.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 16 de octubre de 2026, a dos días de visitar a Belgrano en el Mario Alberto Kempes por la fecha 13 de la Zona B del Torneo Clausura. El once que pondría Leonardo Ponzio ante el Pirata, Ramón Díaz se acerca, Pipino Cuevas recordó por qué se peleó con Emiliano Díaz y la joya de Inferiores que está en los planes de Manchester United.

La probable formación de River vs. Belgrano

River quiere dejar atrás la pobre actuación que mostró en Junín ante Sarmiento. El próximo domingo, a partir de las 20.15 horas visitará a Belgrano en el Estadio Mario Alberto Kempes por la fecha 13 de la Zona B del Torneo Clausura. Los de Leonardo Ponzio tienen la obligación de sumar de a tres para escalar posiciones en la tabla de su zona y también en la anual.

Una de las malas noticias que recibió Leonardo Ponzio ante Sarmiento fue que Marcos Acuña se retiró con molestias en su hombro y empeine izquierdo, por lo que está en duda para visitar al Pirata en Córdoba. En caso de no llegar, lo reemplazará Francisco Ortega, quien justamente ingresó por él en Junín el pasado miércoles y mostró un buen rendimiento en sus minutos en cancha.

Si bien resta la confirmación oficial de Leonardo Ponzio, River saldría al Mario Alberto Kempes con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. Cabe destacar que si Marcos Acuña llega en condiciones será titular.

Francisco Ortega iría desde el arranque en Córdoba. (Foto: Prensa River).

Ramón Díaz se acerca a River

Ramón Díaz, el histórico DT del Millonario está abierto a afrontar un nuevo ciclo en el club de Núñez e incluso rechazó ofertas de Brasil, mostrando sus ganas de volver a ponerse al frente de River.

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BOLAVIP pudo saber que la vuelta de Ramón Díaz al Millonario está más cerca que nunca, aunque todavía restan asuntos por definirse para que esto suceda. La dirigencia y el entrenador limaron diferencias y el camino está allanado para que pueda volver, tarde o temprano.

Ramón Díaz. (Foto: Getty).

Pipino Cuevas reveló por qué Emiliano Díaz se enojó con él

Cuevas contó en TyC Sports que tuvo un problema con Emiliano Díaz, hijo y ayudante de Ramón: “Solemos hablar con Ramón, nos encontramos varias veces, tengo buena relación pero yo no tengo mala onda con nadie ni problemas con nadie, a excepción de Emiliano, que a lo mejor se confundió, es un poquitito más especial… Ramón es más tranqui pero él se toma más a pecho todo“.

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Pipino Cuevas. (Foto: Getty).

“Hice una declaración de que Gallardo es el técnico más ganador de toda la historia y me mandó un mensaje y me recriminó. Pero no pasa nada, respeto a todos los técnicos. Hay mucha sensibilidad a veces, la libertad es el estado natural del hombre y uno tiene que opinar y sentirse libre, ¿por qué me voy a enojar u odiar a un tipo porque dijo fulano es mejor? Eso no quiere decir nada”, añadió Pipino.

“La práctica hace al maestro y él siempre estuvo de segundo. Ramón tiene una experiencia tremenda y ojalá que el día de mañana Emiliano sea el técnico principal y hablen los resultados. La gente que actúa de segundo es la que está mas involucrada con los futbolistas, de hablar, más conociéndolo a Ramón que no es de expresarse mucho. Hay una intermediación, ya Omar Labruna hizo eso con Ramón“, completó el paraguayo.

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Emiliano y Ramón Díaz. (Foto: Getty).

Una joya de Inferiores aparece en los planes de Manchester United

A lo largo de toda su historia, River Plate se ha caracterizado por contar con unas divisiones inferiores realmente interesantes, promoviendo juveniles que luego triunfaron en el primer equipo, en elencos europeos y en la Selección Argentina. Esto se ha reflejado recientemente con figuras del calibre de Julián Álvarez y Enzo Fernández, entre otros.

En medio de ese panorama, en las últimas horas, un peso pesado del calibre de Manchester United intensificó su interés en una de las máximas promesas que tiene la entidad del barrio porteño de Núñez en sus divisiones inferiores. Se trata de Mateo Amarilla, volante ofensivo que ya ilusiona a propios y extraños apoyado en su notorio talento.

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La poderosa entidad de Old Trafford se encuentra monitoreando el progreso de Amarilla. Inclusive, las charlas entre las partes implicadas comenzaron hace tiempo, aunque todavía no se generó un entendimiento para poder buscarle una salida de River y un desembarco prematuro en el continente europeo para jugar en Inglaterra.

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