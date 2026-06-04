Eduardo Coudet no llevará a los jugadores prescindibles de River a la pretemporada en España

Con el plantel licenciado por vacaciones, el entrenador de River, Eduardo Coudet, ya se encuentra trabajando con la dirigencia en el mercado de pases, en el que buscarán refuerzos de jerarquía e intentarán de desprenderse de contratos altos que tiene el plantel.

Teniendo en cuenta que el plantel volverá a los entrenamientos y realizará la parte fuerte de la pretemporada en Alicante, el ‘Chacho’ tomó una importante determinación con respecto a los futbolistas que no serán tenidos en cuenta y que le buscarán salida en este mercado de pases.

Es que, ninguno de los jugadores que son prescindibles para Coudet viajarán a España a realizar la pretemporada. Todos ellos se quedarán en Buenos Aires entrenando separados, a la espera de ofertas para continuar su carrera en otro club de cara a la segunda parte de la temporada.

Dentro de estos jugadores, que serían alrededor de 15, se espera que haya nombres fuertes. Paulo Díaz, Giuliano Galoppo o Maximiliano Salas son algunos de los que no estarían dentro de la lista de los que viajarán a Alicante para realizar la parte fuerte de la pretemporada.

Además de esto, los futbolistas que están convocados a sus respectivas selecciones para disputar el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá tampoco podrán formar parte de la parte de los entrenamientos y los amistosos de preparación que disputará el Millonario en tierras europeas.

Así las cosas, con un plantel reducido, que contará con la presencia de los tenidos en cuenta por Coudet, más juveniles que subirán de la Reserva y los refuerzos que puedan llegar en este mercado de pases, el Millonario iniciará la pretemporada en España de cara a la segunda parte del año, en el que buscarán cortar una racha de dos años sin títulos.

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Mauro Arambarri podría ser el segundo refuerzo de River

Con Nicolás Otamendi confirmado como primer refuerzo, el Millonario está cerca de cerrar la llegada del mediocampista uruguayo, debido a que hay un acuerdo con el contrato del jugador y con Getafe tan solo hay una diferencia económica, que se solucionaría en los próximos días.

En caso de llegar al acuerdo para que Arambarri se convierta en nuevo jugador de River, podrá estar en la pretemporada junto al resto del plantel en Alicante. Otamendi, por su parte, estará disputando el Mundial, por lo que no podrá viajar a España.

Datos claves

Eduardo Coudet define bajas en River para la pretemporada en Alicante .

define bajas en para la pretemporada en . Unos 15 futbolistas entrenarán separados en Buenos Aires esperando ofertas de salida.

entrenarán separados en Buenos Aires esperando ofertas de salida. Jugadores convocados al Mundial 2026 tampoco viajarán a los entrenamientos en España.