El Millonario aprovecha el parate por el Mundial para potenciar a su plantel de cara al segundo semestre.

Luego de un primer semestre con altibajos, que incluyó la salida de Marcelo Gallardo, el arribo de Eduardo Coudet y la derrota en la final del Torneo Clausura, River Plate pisa el acelerador en el arranque del mercado de pases. El Millonario juega fuerte y se esperan grandes movimientos en el plantel.

Nicolás Otamendi fue anunciado como el primer refuerzo de este período de transferencias. Libre de Benfica, el defensor de la Selección Argentina se sumará tras la disputa del Mundial 2026. Pero los de Núñez no se conforman y ya están muy cerca del segundo fichaje.

Se trata de Mauro Arambarri, tal como adelantó Germán García Grova. El uruguayo de 30 años viene de una gran temporada con Getafe en LaLiga y está a un paso de ponerse la camiseta de River para reforzar al elenco del Chacho Coudet.

La operación se daría en torno a los 5 millones de dólares por el 50% de la ficha que le corresponde al combinado español. Además, firmará un contrato, ya acordado, por 3 años y medio, es decir, hasta el final de 2029.

Las otras negociaciones que River tiene en marcha

Stefano Di Carlo prometió alrededor de 15 salidas en este mercado de pases. Por eso, la columna de altas también se tendrá que llenar con jugadores a la medida de River y del gusto de Coudet. En ese contexto, hay nombres por los que ya activaron conversaciones.

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Giovanni Simeone, Ángel Correa y Nelson Deossa son las negociaciones más avanzadas hoy por hoy, aunque aún resta destrabar cuestiones para llevarlas a buen puerto. Además, Thiago Almada es el sueño en Núñez, así como aspiran a los regresos a préstamo de Franco Mastantuono y Claudio Echeverri.

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