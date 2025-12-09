El detalle con el que River cargó a Boca en un nuevo aniversario de conquista de la Libertadores de 2018

Los hinchas de River tienen un motivo para levantar la copa y brindar cada 9 de diciembre de acá a la eternidad. Ese día tan emblemático quedó marcado en la historia grande del club por lo que sucedió en 2018, cuando por primera -y única hasta el momento- vez en la historia, el Millonario y Boca definieron una Copa Libertadores.

Luego de realizar un camino soñado, eliminando a Racing en octavos, a Independiente en cuartos y a Gremio -que era vigente campeón- en semifinales, los de Marcelo Gallardo se vieron cara a cara con Boca en la final. La ida terminó 2 a 2 en La Bombonera, la vuelta no se pudo jugar en Núñez por un episodio de violencia y la definición se mudó al emblemático Santiago Bernabéu de Madrid, allí se impuso River por 3 a 1 y conquistó su cuarta Copa Libertadores.

La chicana de River a Boca en el séptimo aniversario

Con motivo del séptimo aniversario de la conquista, las redes sociales oficiales de River compartieron un video recordando la gesta con algunos de los momentos más importantes de aquella Libertadores. La chicana para el rival de toda la vida fue que las publicaciones salieron exactamente a las 9.12 horas, con un guiño a aquella fecha que quedó marcada a fuego en la historia del club de Núñez.

D´Onofrio recordó la Copa Eterna

En diálogo con Olé, Rodolfo D´Onofrio recordó aquella gesta: “El 2018 ya pasó. Para los hinchas no va a pasar nunca. Para nuestro festejo no va a pasar nunca. Y del 9 de diciembre nos vamos a acordar siempre. Alguien dijo que van a pasar 20 años para que el que perdiera pudiera recuperarse, para soportarlo como hincha… Bueno, todavía faltan muchos años para llegar a los 20, así que va a seguir esto. Y después va a perdurar. Pero eso hace que nos tengamos que decir: ´En lo emocional nunca más lo vamos a olvidar. En lo deportivo hay que empezar de nuevo´”

Además, agregó: “Creo que River nunca va a dejar de recordar el 9 de diciembre del 2018. Pero una cosa es recordar y otra cosa es pensar que los jugadores con eso ya están, que ya lograron lo que tenían que lograr. Y no. Los jugadores, sobre todo ahora que hay una renovación tan grande, quienes están llegando, tienen que tener la humildad, el amor por los colores, dejar hasta la última gota dentro del campo y empezar modestamente a reconstruir lo que queremos que River sea siempre”.

