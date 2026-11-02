El fuerte reclamo de los hinchas de River a la dirigencia contra Martínez Quarta: “Rescíndanle”

El marcador central acumula una serie de errores que hizo que los fanáticos pierdan la paciencia y pidan su salida inmediata del club.

Lucas Martínez Quarta volvió a demostrar que no está a la altura de este momento de River. El presente es complejo, complicado y es imperioso que los futbolistas, especialmente los de experiencia, transmitan calma y no desesperación. El marcador central, que se había limpiado de tarjetas para poder jugar el Superclásico, se fue expulsado a los 9 minutos del primer tiempo.

Luego de quedar muy mal parado defensivamente, Lucas Martínez Quarta quedó mano a mano con Miguel Merentiel y, tras un pase largo, el central de River lo toma al girar. En primera instancia, Nicolás Ramírez -de pésimo arbitraje- no cobró nada, pero luego revisó la jugada en el VAR y expulsó al jugador de River.

Martínez Quarta derriba a Merentiel y se ganó la tarjeta roja. (Foto: Getty).

Fiel a su estilo, Martínez Quarta se marchó de la cancha realizando gestos a la hinchada de Boca. Otra clara muestra que no comprende en absoluto el contexto en el que está. La expulsión del central hizo que Ponzio deba reestructurar el equipo: salió Beltrán e ingresó Rivero, que minutos más tarde perdió la marca de Di Lollo en el gol del local, el único del partido.

La expulsión de Martínez Quarta fue determinante para que River pierda el Superclásico, pero eso no exime de responsabilidad a sus compañeros, que en más de 90 minutos no patearon el arco ni siquiera una vez. Así y todo, la cara de la derrota es la del marcador central nacido en Mar del Plata, que regresó al club en enero de 2025 a cambio de, nada más y nada menos, que 7 millones de dólares.

Los hinchas de River se expresaron en las redes sociales. En cuanto el Millonario subió a su cuenta oficial el resultado del Superclásico, la inmensa mayoría de los comentarios apuntaban contra el pésimo arbitraje de Nicolás Ramírez y también contra Lucas Martínez Quarta. Críticas, cuestionamientos y un pedido claro: rescisión de contrato para el marcador central.

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El pedido de los hinchas de River

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