El invicto que Boca deberá romper para ser campeón de la Tabla Anual ante Defensa

Solo un paso separa a Boca Juniors de conquistar el título de la Tabla Anual, pero deberá conseguir un triunfo contra un rival que el Xeneize jamás derrotó.

Aún saboreando el triunfo ante River Plate en el Superclásico, Boca Juniors se prepara para la primera de, posiblemente, muchas finales en un semestre para el recuerdo. Tras la fecha 15 del Torneo Clausura, el equipo de la Ribera sabe lo que necesita para ser campeón de la Tabla Anual: un triunfo como local ante Defensa y Justicia basta para consagrarse por primera vez desde 2022.

Sin embargo, el Xeneize estará frente a un contrincante al que nunca venció. No se trata del Halcón de Varela, sino de su entrenador, Julio Vaccari. Por el momento, el DT de Defensa sigue invicto ante Boca Juniors. El sábado, ese historial se someterá a la prueba más importante.

Un Boca obligado a ganar para no depender de otros resultados y una Bombonera repleta serán testigos de un partido infartante en el que se pondrá a prueba aquello de que siempre hay una primera vez o en el que Vaccari estirará su invicto ante Boca.

El historial de Boca Jrs. contra Vaccari

En total, Vaccari se enfrentó a Boca seis veces en su carrera como director técnico. El balance es más que positivo para Vaccari e igualmente inquietante para Boca de cara a la definición de la Tabla Anual el sábado 7 de noviembre en La Bombonera. Los equipos dirigidos por el ex-videoanalista de Marcelo Bielsa empataron cuatro veces ante Boca y se impusieron en las otras dos.

Hasta ahora, el duelo más importante fue el de los cuartos de final del Torneo Apertura 2025. También en el Estadio Alberto J. Armando, Vaccari y el Rojo derrotaron por 1-0 a los Xeneizes (entonces dirigidos por Mariano Herrón) y los eliminaron de la competencia.

Julio Vaccari dirigiendo a Defensa en La Bombonera.

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Velez 0-0 Boca Juniors (9/04/2022)

Boca Juniors 0-0 Defensa y Justicia (6/03/2023)

Defensa y Justicia 1-0 Boca Juniors (15/09/2023)

Boca Juniors 0-0 Defensa y Justicia (10/02/2024)

Boca Juniors 0-0 Independiente (14/12/2024)

Boca Juniors 0-1 Independiente (19/05/2025)

Vaccari y la valla invicta contra Boca

Incluso más llamativo que el hecho de que Boca jamás haya vencido a Vaccari es que los Xeneizes no le hayan convertido un solo gol en los seis partidos que disputaron frente a sus equipos.

Para ser campeón de la Tabla Anual, deberán romper ambas malas rachas. De lo contrario, Boca dependerá de que tanto Argentinos Juniors como Rosario Central pierdan sus respectivos partidos ante Huracán y Estudiantes de Río Cuarto.

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En síntesis