El jugador de River que se irá al exterior para liberar el cupo para Thiago Almada

El Millonario deberá transferir a un futbolista fuera del país para poder incorporar al volante y ya hay un apuntado.

Con el objetivo de levantar el mal inicio del equipo en el semestre, la dirigencia de River sigue trabajando en el mercado de pases y se encuentra cerca de cerrar la llegada de Thiago Almada, por quien pagarán 20 millones de dólares para quedarse con el 50% de su pase.

Para quedarse con el volante ofensivo de 25 años el Millonario no solo hará una importante erogación económica, sino que también tendrá que liberar un cupo debido a que el mercado de pases en el fútbol argentino se encuentra cerrado y solo se puede fichar transfiriendo un jugador al exterior.

En este sentido, quien será transferido para que Almada llegue a River será Brian Gutiérrez, el defensor central de 19 años que se desempeñó a lo largo del último semestre en la Reserva comandada por Marcelo Escudero, que se consagró subcampeón del Torneo Proyección.

El defensor se marchará a préstamo a Montevideo City Torque por un año con cláusula de repesca y opción de compra. Cabe destacar que el conjunto uruguayo disputará los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que se enfrentará a Tigre, que viene de eliminar a Nacional.

Así las cosas, en los próximos días se espera que River pueda anunciar la llegada de Almada y que se convierta en el octavo refuerzo. Con el jugador ya hay un acuerdo desde lo contractual, por lo que ahora falta que Atlético de Madrid acepte la oferta formal por el 50% de su ficha.

Santiago Lencina abrió otro cupo para River

El volante ofensivo que fue marginado a entrenar en el Predio de Cantilo fue cedido a préstamo al Burgos de España por una temporada, con opción de compra y una posibilidad de recompra. De esta manera, le liberará otro cupo al club para que pueda incorporar hasta el 2 de septiembre.

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Quien ocuparía este cupo es Francisco Ortega. El lateral izquierdo de 27 años llegó a un acuerdo desde lo contractual con River y el Millonario le pagaría a Olympiacos de Grecia una cifra cercana a los 6 millones de dólares para quedarse con la totalidad de su pase.

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