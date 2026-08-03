Castaño, polémico: mensaje público a Campaz tras la derrota de River

El mediocampista colombiano felicitó a su compatriota tras la caída del Millonario ante Rosario Central en el Estadio Monumental.

El andar de River es dramático. Los jugadores no brindan soluciones dentro de la cancha, Coudet parece no encontrarle la vuelta, los dirigentes fueron reprobados por el Monumental y el vestuario siente que el haber apartado a 15 futbolistas y llevarlos a entrenar al predio de Cantilo no fue la mejor decisión. Entre los jugadores borrados aparece Kevin Castaño, una de las compras más caras de la historia del club.

En marzo de 2025, luego de varias semanas de negociación, River compró a Kevin Castaño a cambio de 14 millones de dólares, una suma pocas veces vista en el fútbol argentino. En este año y medio en Núñez, el colombiano jamás mostró un rendimiento acorde, no se destacó y por eso desde el Millonario decidieron apartarlo y buscarle una salida.

Castaño debía presentarse en el predio de Cantilo junto al resto de los apartados, pero su decisión fue quedarse en Colombia entrenando por su cuenta. En medio de todo esto, el mediocampista tomó una decisión insólita: felicitó a Jaminton Campaz en un comentario público de Instagram luego del triunfo de Rosario Central ante River. El volante le escribió: “Animal”, junto con emojis.

Claro está que Campaz y Castaño son amigos. Sin ir más lejos vienen de jugar juntos el Mundial 2026 con la Selección Colombia, pero pareciera una provocación que le comente al delantero de Rosario Central una publicación del partido contra River, el dueño de su pase.

¿Qué será del futuro de Castaño?

River busca vender a Kevin Castaño y tratar de recuperar la mayor cantidad de dinero posible luego de hacer una de las compras más caras y fallidas de su historia. Vasco da Gama había posado los ojos en él, pero al cerrar la llegada de Santiago Sosa habría quedado en la nada. Por otro lado, Atlético Mineiro preguntó por él y podría llegar a avanzar.

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Castaño y Campaz en el duelo mundialista ante Uzbekistán. (Foto: Getty).

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