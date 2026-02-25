La posible llegada de Coudet a River generó malestar en Rosario Central: “Soy amigo, lo quise y nunca se pudo”

Cuando todo parece indicar que Eduardo Coudet es el máximo candidato a reemplazar en River a Marcelo Gallardo, que dirigirá su último partido ante Banfield este jueves en el Estadio Monumental, desde Rosario Central salieron a expresar su malestar.

Fue Gonzalo Belloso, presidente del Canalla, quien se encargó de revelar que hizo varios intentos por seducir al actual entrenador del Deportivo Alavés en LaLiga de España y que nunca tuvo éxito en las gestiones pese a mantener una relación de amistad con Chacho.

“Lo fui a buscar muchas veces al Chacho Coudet, soy amigo, lo quise siempre en el club, pero nunca se pudo. Si le dice que sí a River, a mí me queda incómodo”, le dijo el dirigente al periodista Marcelo Palacios en entrevista con radio La Red.

Sin embargo, dejó claro que la decisión no afecta el cariño que siente por el DT en otra entrevista concedida a Radio 2 de Rosario. “Cuando lo fuimos a buscar no habrá sido su momento, ni habrá sido su decisión. Es una decisión de él. Es una persona muy querida por nosotros. Nos dio mucho, gran compañero. Me hubiera encantado trabajar con él y se lo dije mil veces, me encanta como hace jugar a los equipos”, fueron sus palabras.

Tweet placeholder

Conforme con Almirón

Siempre refiriéndose a la posibilidad de que Coudet reemplace a Marcelo Gallardo, Belloso dijo estar muy conforme con la elección de Jorge Almirón para reemplazar a Ariel Holan en el Canalla. “Que a Chacho le vaya bien en River. Nosotros estamos acá, con un excelente cuerpo técnico, vamos a jugar la Libertadores. Estoy convencido de que vamos a tener un gran año. Suerte a los otros equipos, pero a mi me interesa Central”, manifestó.

Publicidad

Publicidad

ver también La posición del Deportivo Alavés ante el interés de River por Coudet

Los números de Coudet como DT

Hace 11 años que Coudet comenzó a dirigir, dando sus primeros pasos en Rosario Central. También estuvo en Racing Club, donde fue campeón en dos oportunidades, y el resto de su carrera se centró en el exterior: Xolos de Tijuana, SC Internacional (en dos ocasiones), Celta de Vigo, Atlético Mineiro y Deportivo Alavés son los clubes donde también dirigió.

Desde el momento en el que colgó los botines y se paró al lado de la línea de cal, el estratega de 51 años dirigió 459 partidos, de los que ganó 207 juegos, empató 123 y perdió 129. De esta manera, obtuvo un 54,03% de los puntos que disputó.

Data clave

Eduardo Coudet es el máximo candidato para reemplazar a Marcelo Gallardo en River .

es el máximo candidato para reemplazar a en . El presidente Gonzalo Belloso confirmó intentos fallidos por llevar a Coudet a Rosario Central .

confirmó intentos fallidos por llevar a a . Coudet registra 207 victorias en 459 partidos dirigidos durante sus 11 años de carrera.

Publicidad