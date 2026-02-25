¿Qué pasará con Juan Fernando Quintero luego de que Gallardo renuncie a su cargo de DT en River?

La última etapa de Marcelo Gallardo tuvo a Juan Fernando Quintero por encima de todos. En 2026, el colombiano no solo fue el 10 y capitán del equipo, sino uno de los pocos aprobados por la gente en un River al que le costó en lo futbolístico y los resultados.

La lesión sufrida ante Vélez Sarsfield en el Estadio José Amalfitani priva al colombiano de despedir a su entrenador y amigo en cancha. El desgarro grado uno en el bíceps femoral derecho margina al zurdo de la convocatoria para enfrentar al Taladro este jueves.

Juanfer fue titular durante gran parte de la segunda etapa del Muñeco, que fue la tercera suya. Fueron 28 partidos jugados, con un saldo de 4 goles y 4 asistencias. Con buenos y malos partidos, el colombiano intentó respaldar al DT en el campo de juego.

Lo cierto es que esta despedida será diferente a la de octubre de 2022, en la que el propio Quintero se paró en el medio del Monumental a leerle una carta al DT, que se iba en un contexto diferente. Esta salida se da en un clima de crisis futbolística, con un jugador que, al igual que todo el plantel, guardó silencio públicamente.

El futuro de Quintero con Coudet

Mientras tanto, la dirigencia de River negocia para que el próximo director técnico de River sea Eduardo Coudet. Si logra sacarlo del Alavés, el Chacho se perfila para hacerse cargo del banco del Millonario para intentar mejorar los resultados del equipo.

La lesión de Quintero lo privará de arrancar el ciclo dentro de la cancha. El reciente desgarro sufrido en Liniers marginará al colombiano de las canchas por, al menos, tres semanas. De esta manera, podría correr de atrás si el flamante DT se inclina por otros apellidos.

¿A Coudet no le gusta Juanfer Quintero?

En Picado TV, el periodista Gonzalo Cardozo reveló que el Chacho le bajó el pulgar a Juan Fernando Quintero cuando se encontraba en Racing. “Si yo me dejo guiar por el Coudet de Racing, olvídense de Juan Fernando Quintero. No le gusta“, aseguró.

“En 2018, la secretaría de Racing le dijo a Coudet que podían traer a Quintero y él dijo que no le interesaba. En su momento, no lo quiso y me animo a decir que no es un jugador que lo vuelva loco“, expresó el conductor. Ese mismo año, el colombiano terminó llegando a River, eliminó a la Academia de la Libertadores y fue campeón en Madrid anotando el gol decisivo.

El contrato de Juan Fernando Quintero en River

Juan Fernando Quintero tiene contrato con River hasta el 31 de diciembre de 2027. El jugador arribó a mediados de 2025 desde América de Cali a cambio de alrededor de 2.5 millones de dólares.

