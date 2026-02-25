Marcelo Gallardo todavía no se fue de River, pero ya tiene al primer interesado en contar con sus servicios. Vasco da Gama, uno de los grandes de Brasil que jugará la Copa Sudamericana, tiene al Muñeco como principal objetivo para que sea su nuevo entrenador.

Según pudo saber Bolavip, el club de Río de Janeiro busca gestionar una reunión para conocer la intención del estratega argentino. La misma podría llevarse a cabo a partir del viernes, teniendo en cuenta que este jueves dirigirá por última vez al Millonario en el Monumental.

Vasco acaba de despedir a Fernando Diniz luego de la derrota 1 a 0 como local ante Fluminense por la ida de las semifinales del Campeonato Carioca, habiendo jugado 30 minutos con un hombre más. Su salida se dio luego de haber ganado apenas 2 de sus últimos 10 compromisos.

Vasco arrancó muy mal su participación en el Brasileirao, sin victorias, con un empate y dos derrotas en sus tres presentaciones. Además del Muñeco, Artur Jorge y Renato Gaúcho también aparecen en el radar.

¿Gallardo podría enfrentar a River en la Sudamericana?

Vasco da Gama es uno de los seis equipos brasileños que participarán en la CONMEBOL Sudamericana 2026. El equipo de Río de Janeiro consiguió su boleto a esta competencia luego de haber finalizado 14° en el Brasileirao 2025. Con 13 victorias, 6 empates y 19 derrotas, consiguió la última plaza disponible para la CBF.

El equipo brasileño acumula una importante racha sin títulos: lleva 25 años sin conquistar el Brasileirao, 27 sin Libertadores y 14 sin Copa do Brasil, en la que cayó en la final de la edición 2025 ante Corinthians.

Publicidad

Publicidad

ver también El llamativo silencio de los jugadores de River tras la despedida de Marcelo Gallardo

Los números de Gallardo en su segundo ciclo en River

Después de los 14 títulos que consiguió entre 2014 y 2022, el Muñeco regresó a Núñez en agosto de 2024 para reemplazar a Martín Demichelis, quien justamente había sido su sucesor. Desde entonces, dirigió en 84 partidos, con 35 victorias, 32 empates y 17 derrotas, de las cuales 13 fueron en los últimos 20 encuentros disputados.

DATOS CLAVE

Vasco da Gama busca contratar a Marcelo Gallardo tras despedir al técnico Fernando Diniz.

busca contratar a tras despedir al técnico Fernando Diniz. El club brasileño clasificó a la Copa Sudamericana 2026 tras finalizar 14° en el Brasileirao.

tras finalizar 14° en el Brasileirao. Marcelo Gallardo registra 35 victorias en 84 partidos durante su segundo ciclo en River.

ver también El motivo familiar que acerca cada vez más a Coudet a River para reemplazar a Marcelo Gallardo