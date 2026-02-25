Es tendencia:
Desde Red Bull quieren ver una guerra de motores en la Fórmula 1 2026: “Ya tenemos suficientes límites”

Aseguran que ya hay suficientes limitaciones como para seguir emparejando todo y que la categoría sería mejor con una competencia más liberada.

Por Germán Celsan

Desde Red Bull quieren menos regulaciones en los motores
Desde Red Bull quieren menos regulaciones en los motores

Mientras esperamos el primer Gran Premio de la temporada, en la Fórmula 1 ya se empezó a ver qué tiene cada escudería para este 2026, y en el paddock ya se empieza a hablar de una “guerra de motores”. Desde Red Bull no solo no le temen a ese escenario, sino que lo impulsan, pidiendo menos controles, y aseguran que cierta desigualdad en la competencia al inicio de las nuevas regulaciones es algo natural.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 estará en Disney+

Mucho se ha hablado del motor Mercedes, y cómo está un paso adelante con su ventaja de relación de compresión, la cual llegó a ser denunciada ante la FIA. Sin embargo, desde Red Bull pretenden una Fórmula 1 donde haya más libertad, y eso incluye quitar la homolgación de los mismo.

Ben Hodgkinson, responsable del proyecto de motores de Red Bull, explicó que el sistema ADUO -pensado para ayudar a los fabricantes que se queden atrás- no elimina la ventaja de quienes arranquen mejor preparados. Y dejó un mensaje claro: si alguien pega primero con un mejor motor, será difícil que el resto lo alcance.

Red Bull pide menos regulaciones, asegurando que ya hay demasiados límites en la categoría. (Prensa Red Bull)

El directivo explicó que esto se debe a que desarrollar una unidad de potencia es mucho más complejo y lento que evolucionar un chasis. No se trata simplemente de mejorar dos autos. Cada equipo tiene múltiples motores en rotación durante la temporada, y cualquier cambio debe replicarse en todos ellos.

Además, por reglamento, los motores están homologados, lo que significa que antes de hacer cualquier modificación arriesgada, deben pasarse múltiples pruebas de fiabilidad. Eso provoca que fabricar una pieza nueva pueda llevar hasta 12 semanas.

Probarla, otro período similar, y luego introducirla en el auto que compite en un Gran Premio, otro tiempo más. Básicamente, si un fabricante arranca el año con ventaja, el resto no podrá recortar esa diferencia de inmediato. Ahí es donde entra el ADUO, un mecanismo que permite evaluar el rendimiento tras seis carreras y habilita actualizaciones a partir de la séptima.

Mercedes debería tener la ventaja en 2026, aunque Red Bull y Ferrari se mostraron fuertes en los tests. (Prensa Mercedes AMG)

Sin embargo, incluso con esa ventana reglamentaria, Hodgkinson reconoce que es muy difícil que aquellos que comienzan en desventaja, puedan equipararse rápidamente: “Creo que es bastante difícil desarrollar una mejora en apenas un par de semanas. Si tuviera ahora mismo 20KV listos para sumar al motor, lo haría”, admitió.

En Australia sabremos qué motorista comenzó un paso adelante y con la ventaja respecto al resto, y a partir de allí será el juego del gato y el ratón, con el resto intentando alcanzar al líder, o buscando la forma de superarlo en otros aspectos.

En síntesis

  • Desde Red Bull impulsan menos controles y mayor libertad en motores para 2026.
  • El reglamento permite actualizaciones mediante el mecanismo ADUO a partir de la séptima carrera para los equipos que comienzan algo más atrás.
  • Ben Hodgkinson, de Red Bull, entiende que aunque exista ese mecanismo, será difícil alcanzar al motorista que comience con mejor rendimiento.
