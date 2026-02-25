Es tendencia:
El motivo familiar que acerca cada vez más a Coudet a River para reemplazar a Marcelo Gallardo

El Chacho es el entrenador que más consenso genera entre la dirigencia del Millonario y todo indica que será el sucesor del Muñeco.

Por Lautaro Toschi

Eduardo Coudet pica en punta para reemplazar a Gallardo
River no hacía pie y las críticas eran cada vez más fuertes. El 2025 no fue para nada bueno, pero el inicio de 2026 daba a pensar que el chip en los jugadores había cambiado, sumado a los refuerzos que llegaron que le cambiaron la cara al equipo e ilusionaron a los fanáticos.

Tras dos victorias en los dos primeros partidos oficiales, comenzó la debacle y la paciencia de los hinchas se terminó. Si bien Marcelo Gallardo nunca fue cuestionado en el Monumental, la realidad es que el fin de ciclo se veía venir.

Pasaron unas horas luego de la derrota ante Vélez en Liniers y Marcelo Gallardo confirmó lo que se especulaba: ante Banfield será su último partido como DT de River en este segundo ciclo. La dirigencia analizó nombres y todo indica que el elegido es Eduardo Coudet, quien por estos días arreglará su salida de Deportivo Alavés.

Para Coudet es un desafío sumamente importante llegar a River, especialmente por lo que generó allí con los hinchas en sus dos ciclos como jugador, en los que ganó cinco títulos. Al Chacho no solamente lo motiva el poder llegar a un club tan importante, sino también que tiene un condimento especial por una cuestión familiar.

El hijo del Chacho juega en las Inferiores de River

Según informó el periodista Ubaldo Kunz, el hijo del Chacho -que también se llama Eduardo Coudet- se desempeña en la Novena División de River. Juega como volante ofensivo, es diestro y también hizo la etapa de Infantiles en el club de Núñez. Para el Chacho será especial estar en Núñez también por ese motivo ya que tendrá la posibilidad de estar más cerca de su hijo.

DATOS CLAVE

  • Marcelo Gallardo dejará de ser el director técnico de River tras enfrentar a Banfield.
  • El entrenador Eduardo Coudet es el elegido para reemplazar a Gallardo tras su ciclo actual.
  • El hijo de Eduardo Coudet juega actualmente como volante en la Novena División de River.
