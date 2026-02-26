Stefano Domenicali y un nuevo golpe para Argentina en sus intenciones de traer la Fórmula 1 al país: “Otros contratos”

En 2025, Argentina presentó la primera parte de su plan de reconstruir y rediseñar el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Primero, para cumplir con la homologación de la FIM, y así lograr que el MotoGP vuelva al país. Pero con un segundo proceso de obras, pensado en llevar el circuito al nivel necesario para lograr el regreso de la Fórmula 1.

Pero el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina se ve cada vez más lejano, especialmente con las últimas declaraciones de Stefano Domenicali, quien aseguró que todos los contratos actuales están firmados hasta 2029, y ercién entonces se evaluarán eventuales nuevas sedes para albergar la categoría reina.

Domenicali dejó clara la situación con las sedes para los próximos años. (Getty)

“Hay pistas con gran herencia y un historial de carreras que volverán a la Fórmula 1. Portugal, definitivamente, Turquía, veremos. Madrid es una pista semipermanente que estará lista este año”, explicó el Presidente de la Fórmula 1 en una reciente entrevista durante la pretemporada 2026.

No obstante, eso no significa que habrá más carreras por temporada: “24 es nuestro número. Puede haber pistas que eventualmente alternen en el futuro, pero queremos mantenernos en ese número“, afirmó Domenicali, haciendo referencia a que en los próximos años habrá carreras que altenarán su lugar en el calendario con otras.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está en Disney+

Hablando sobre el futuro, llegó el golpe para Argentina, Sudáfrica, Tailanda, y varias otras sedes interesadas: “Hay países que se han postulado, y otros que lo seguirán haciendo, pero no habrá cambios en el corto plazo. Así que diría que estas cosas podrían pasar recién después de 2029, porque tenemos otros contratos“, afirmó.

Publicidad

Publicidad

Argentina podría pensar recién en un lugar en la Fórmula 1 para 2030.

“Hay una situación envolvente muy positiva, tenemos un problema de calidad, y podemos tomar la decisión de dónde queremos ir, y nuestro enfoque está puesto en tomar las mejores decisiones. Porque, como he dicho, no queremos expandir el número. Es un tema en el que deberemos trabajar, pero no veo nada sucediendo antes del 2029”, concluyó.

En síntesis

Stefano Domenicali descartó el regreso de la Fórmula 1 a Argentina antes de 2029 .

descartó el regreso de la a Argentina antes de . El Autódromo Oscar y Juan Gálvez inició reformas para cumplir homologaciones de FIM y FIA.

inició reformas para cumplir homologaciones de y FIA. La categoría mantendrá un calendario máximo de 24 carreras anuales mediante un sistema de alternancia.

Publicidad