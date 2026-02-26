Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Stefano Domenicali y un nuevo golpe para Argentina en sus intenciones de traer la Fórmula 1 al país: “Otros contratos”

El Presidente de la Fórmula 1 advirtió que el calendario está cerrado, como mínimo, hasta 2029.

Por Germán Celsan

Seguí a Bolavip en Google!
Stefano Domenicali, Presidente de la Fórmula 1
© GettyStefano Domenicali, Presidente de la Fórmula 1

En 2025, Argentina presentó la primera parte de su plan de reconstruir y rediseñar el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Primero, para cumplir con la homologación de la FIM, y así lograr que el MotoGP vuelva al país. Pero con un segundo proceso de obras, pensado en llevar el circuito al nivel necesario para lograr el regreso de la Fórmula 1.

Pero el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina se ve cada vez más lejano, especialmente con las últimas declaraciones de Stefano Domenicali, quien aseguró que todos los contratos actuales están firmados hasta 2029, y ercién entonces se evaluarán eventuales nuevas sedes para albergar la categoría reina.

Domenicali dejó clara la situación con las sedes para los próximos años. (Getty)

Domenicali dejó clara la situación con las sedes para los próximos años. (Getty)

“Hay pistas con gran herencia y un historial de carreras que volverán a la Fórmula 1. Portugal, definitivamente, Turquía, veremos. Madrid es una pista semipermanente que estará lista este año”, explicó el Presidente de la Fórmula 1 en una reciente entrevista durante la pretemporada 2026.

No obstante, eso no significa que habrá más carreras por temporada: “24 es nuestro número. Puede haber pistas que eventualmente alternen en el futuro, pero queremos mantenernos en ese número“, afirmó Domenicali, haciendo referencia a que en los próximos años habrá carreras que altenarán su lugar en el calendario con otras.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está en Disney+

Hablando sobre el futuro, llegó el golpe para Argentina, Sudáfrica, Tailanda, y varias otras sedes interesadas: “Hay países que se han postulado, y otros que lo seguirán haciendo, pero no habrá cambios en el corto plazo. Así que diría que estas cosas podrían pasar recién después de 2029, porque tenemos otros contratos“, afirmó.

Publicidad
Argentina podría pensar recién en un lugar en la Fórmula 1 para 2030.

Argentina podría pensar recién en un lugar en la Fórmula 1 para 2030.

“Hay una situación envolvente muy positiva, tenemos un problema de calidad, y podemos tomar la decisión de dónde queremos ir, y nuestro enfoque está puesto en tomar las mejores decisiones. Porque, como he dicho, no queremos expandir el número. Es un tema en el que deberemos trabajar, pero no veo nada sucediendo antes del 2029”, concluyó.

En síntesis

  • Stefano Domenicali descartó el regreso de la Fórmula 1 a Argentina antes de 2029.
  • El Autódromo Oscar y Juan Gálvez inició reformas para cumplir homologaciones de FIM y FIA.
  • La categoría mantendrá un calendario máximo de 24 carreras anuales mediante un sistema de alternancia.
Publicidad
Germán Celsan
Germán Celsan

    Palabra autorizada

    star journalists block logo mobile
    jpasman
    Toti Pasman

    Coudet tiene todo lo necesario para que los hinchas de River se olviden rápidamente de Gallardo

    ggrova
    German García Grova

    Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

    Lee también
    ¿Llega a la Finalissima? Lautaro Martínez aclara su panorama
    Selección Argentina

    ¿Llega a la Finalissima? Lautaro Martínez aclara su panorama

    Coudet tiene todo lo necesario para que los hinchas de River se olviden rápidamente de Gallardo
    River Plate

    Coudet tiene todo lo necesario para que los hinchas de River se olviden rápidamente de Gallardo

    River vs. Banfield EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Apertura: minuto a minuto
    River Plate

    River vs. Banfield EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Apertura: minuto a minuto

    Buenas noticias para Úbeda: los dos recuperados en Boca para recibir a Gimnasia de Mendoza
    Boca Juniors

    Buenas noticias para Úbeda: los dos recuperados en Boca para recibir a Gimnasia de Mendoza

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1

    EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

    EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
    Better Collective Logo