El reclamo de Maxi López y el Turco Husaín a Héctor Baldassi por un penal que no le cobró a River vs. Boca en 2004

Los exjugadores del Millonario le recriminaron al árbitro una jugada de la Semifinal de vuelta de la Copa Libertadores 2004.

La Semifinal de la Copa Libertadores 2004 que jugaron Boca y River fue uno de los enfrentamientos más importantes de la historia del Superclásico. En aquel entonces, los equipos dirigidos por Carlos Bianchi y Leonardo Astrada se enfrentaron primero en la Bombonera y después en el Monumental, para definir al rival de Once Caldas que terminó siendo campeón.

En la ida el Xeneize se quedó con el triunfo 1 a 0 gracias a un tanto anotado por Rolando Schiavi. Por lo que en la vuelta, el Millonario debió lanzarse a la búsqueda del resultado para dar con el gol que precisaba para empatar la serie. Con lo cual, se presumía un planteo altamente ofensivo por parte del conjunto local.

Y así fue. River se fue al ataque apenas sonó el pitazo inicial de Héctor Baldassi, árbitro de aquel choque en Núñez. Y en los primeros minutos de ese segundo capítulo de la serie (que finalizó con Boca ganando por penales), hubo una secuencia dentro del área que tuvo como protagonistas al Flaco Schiavi y a Maxi López, que para los hinchas rojiblancos debió haber sido sancionado como penal.

Incluso el reclamo persiste hoy en día a casi 22 años de lo que fue ese tenso cruce. En este caso, los que no dejaron pasar la oportunidad para hacer su queja fueron el Turco Husaín y el propio Maxi López, en el programa de streaming que conducen en el canal de YouTube de Telefe, en el que justamente tuvieron como invitado a la Coneja Baldassi.

⚽️🔙 Maxi López y el turco Husaín le reclamaron a Héctor Baldassi por una jugada donde decidió no sancionar un penal en el River vs. Boca de la Libertadores 2004 pic.twitter.com/XVYa59GjCj — PaseClave (@paseclave__) June 2, 2026

”Me equivoqué varias veces”, adelantó el exárbitro y enseguida Maxi añadió: ”Conmigo se equivocó”. No obstante, al repasar las imágenes de la jugada en cuestión, Baldassi mantuvo su decisión. ”Dejate de embromar. Se tiró”. Y agregó: ”Yo admito mis errores, pero en esta, en la cancha la vi como una mano que puso sobre la espalda y se dio vuelta”.

Publicidad

Boca clasificó a la Final y cayó con Once Caldas

Si bien Boca pudo superar el escollo del Superclásico en la Semifinal de la Copa Libertadores, luego tropezó en la definición con Once Caldas. Empató 0 a 0 en la Bombonera y luego en Manizales, al igualar 1 a 1 en los 90, cayó 2 a 0 en los penales, en una tanda de lanzamientos insólita en la que los de Carlos Bianchi erraron sus cuatro oportunidades.

En síntesis