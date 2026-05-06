Luego de dos años de ausencia, el Xeneize afronta la fase de grupos del certamen internacional y, desde la vereda contraria, analizaron su actualidad.

Boca Juniors ya afrontó cuatro de los partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y pelea por abrochar su clasificación a los octavos de final. Aunque cosechó dos derrotas consecutivas, un histórico de River tiene una mirada positiva sobre el trabajo de Claudio Úbeda.

Se trata de Claudio Husaín, campeón con el Millonario en los Torneos Clausura 2002, 2003 y 2004, habló sobre la actuación del Xeneize en su regreso a la cita máxima de clubes de CONMEBOL y llenó de elogios a Sifón por su tarea al frente del equipo.

“Boca recuperó algo con Úbeda y de la mano de Paredes que es esta mística copera. La recuperó”, explicó el Turco, también histórico con la camiseta de Vélez Sarsfield, en la previa del duelo ante Barcelona de Ecuador y a pesar de la derrota ante Cruzeiro en la Fecha 3.

Luego se extendió al mencionar las razones para su análisis en Telefe Streams: “Independientemente de la derrota en Brasil, vi actitudes de tipos a los que le molestaba el empate. Vi mucha hombría. Úbeda tiene a todos afilados. Ha hecho algo que es tener a todo el plantel competitivo”.

Si bien Boca perdió la comodidad que había conseguido con las dos victorias iniciales, depende de sí mismo para lograr la clasificación a los octavos de final. Además, jugará ambos compromisos restantes frente a su público en La Bombonera.

Publicidad

Los próximos partidos de Boca en la Copa Libertadores

Afortunadamente para los de Claudio Úbeda, los últimos dos compromisos del Xeneize en la fase de grupos serán en condición de local. El 19 de mayo recibirán a Cruzeiro, mientras que el 28 de mayo el choque será ante Universidad Católica por la última fecha.

Datos clave