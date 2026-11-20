Rodrigo Riep habló en público sobre la posibilidad del retorno del colombiano al Millonario en el próximo mercado de pases.

River Plate ya piensa en refuerzos tras una temporada en la que no cumplió con los objetivos trazados. En este marco, se instaló el rumor de un supuesto deseo de Juan Fernando Quintero de volver al Millonario.

"Juanfer":

Porque informan que Juan Fernando Quintero quiere volver a River pic.twitter.com/xWVwuMg22B — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 20, 2026

El colombiano tuvo que buscar nuevos horizontes al no entrar en los planes de Eduardo Coudet. Sin embargo, poco tiempo después el Chacho dejó de ser el entrenador de River y el nombre de Juanfer volvió a sonar en el club de Núñez.

Ahora bien, el rumor duró poco. Luego de la instalación, el representante de Quintero -Rodrigo Riep- se pronunció y fue contundente: “No es verdad que Juan Fernando Quintero quiera volver a River en este momento. Está muy bien en Independiente Medellín y pretende continuar ahí”.

Juanfer Quintero en su etapa como jugador de River (Getty Images)

River destinará entre 10 y 12 millones al próximo mercado de pases

Según las informaciones que surgieron luego de la última reunión de CD, el dinero que invertirá River para reforzar el plantel en el mercado de pases es de entre 10 y 12 millones de dólares. Tomando en cuenta que en la ventana anterior se gastaron alrededor de 67 millones, la gran apuesta está en que las figuras que llegaron se terminen de afianzar.

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En síntesis