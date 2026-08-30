El River de Ponzio ganó con dos figuras clave: Driussi, que sin lesiones podría haber ido al Mundial, y Correa, el mejor jugador del país

El DT interino emuló a Menotti y puso la cama en el dormitorio y el inodoro en el baño, potenciando a Almada. Así podría quedarse.

Dos nombres clave del River de Leonardo Ponzio, que este domingo le ganó a Banfield a domicilio. Hablo de Sebastián Driussi y también de Ángel Correa.

El primero, goleador implacable, creo que infravalorado por el hincha de River y por el periodismo en general. Titular frente a Santa Fe en la Sudamericana, hace el primer gol. Titular frente a Banfield por el Clausura, hace el primer gol.

Ha sido así en prácticamente toda la era de Eduardo Coudet. Claro, es un jugador perseguido por las lesiones. Si no tuviese esos problemas físicos, quizás hasta hubiese estado en el Mundial. Pero este Driussi, con esta capacidad goleadora, es el del River de Marcelo Gallardo, haciendo dupla con Lucas Alario.

En cuanto a Correa, a mi criterio, ya es el mejor jugador del fútbol argentino. Es desequilibrante, es goleador. El pase a Driussi fue una maravilla y encima hizo el tercero. Tiene potrero, tiene inteligencia, tiene carácter.

"Sebastián Driussi, INFRAVALORADO por el hincha de River".



Toti Pasman. 🗣️✍️ pic.twitter.com/3FHZJ3V6vQ — Bolavip Argentina (@BolavipAr) August 30, 2026

En fin, hay que decir que Correa es un fenómeno. Es el mejor refuerzo de River y, me atrevo a decir, el mejor jugador del campeonato que estamos viendo en estas siete fechas.

Publicidad

Y hablemos un poquito de Ponzio. Creo que su gran virtud hoy fue poner la cama en el dormitorio y el inodoro en el baño, como decía el Flaco Menotti. Thiago Almada de enganche, suelto, para jugar con Correa y con Driussi, dando su mejor versión.

Y otra gran virtud de Ponzio es que ganó. Si vos ganás en el fútbol, tenés tiempo para todo: para trabajar, para mejorar, para seguir ganando y, por qué no, también para quedarte.