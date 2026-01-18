En el día de su cumpleaños, Gallardo se refirió a su ciclo en River: “Es para pocos”

Este domingo 18 de enero, Marcelo Gallardo cumple 50 años y está de festejo. Durante su día, la cuenta oficial de River publicó un adelanto de la entrevista exclusiva en la que el entrenador se mostró muy suelto y tocando tópicos interesantes que demuestran piezas claves que construyen su personalidad. En ese sentido, dejó una frase que resonó fuerte cuando expresó: “Es para pocos“.

Cabe recordar que el Muñeco comenzó su cumpleaños durante la tanda de penales en la que el Millonario venció a Peñarol, luego de igualar sin goles en el último amistoso de pretemporada antes del inicio del Torneo Apertura 2026. Al término del encuentro el director técnico no realizó una conferencia de prensa, por lo que rompió el silencio después de un buen tiempo fuera de escena.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con la cuenta oficial, se refirió al Mundo River. “Este lugar es un privilegio, es para pocos“, sentenció Gallardo sin titubear ni medio segundo. “O sea, sentir que vos estás acá… por más que después te toque estar mucho o poco tiempo, pero sentir eso es un privilegio“, insistió apenas unos muy breves instantes más tarde que lo anterior.

Pocos segundos después, continuó: “Es una manera de vivir, tiene que ver con un desafío constante“. Siguiendo por el camino del objetivo en forma reiterada, el entrenador reveló su postura y argumentó: “La búsqueda permanente del crecimiento, no importa si ya ganaste, es cuánto valor le das para seguir invirtiendo y no quedándote, creyendo que siempre se puede ir por algo más“.

Luego, se tomó un pequeño instante y, lejos de dudar, afirmó: “La búsqueda es hacer a este club cada vez más grande y es lo que ha demostrado a lo largo de la historia esta institución”. En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el Muñeco amplió su discurso. “Esa exigencia hace que se viva de una manera en la cual, con solo gestos o pocas palabras, vas marcando una postura“, soltó.

Para culminar este adelanto de la entrevista completa, Gallardo manifestó: “Para seguir construyendo se necesita muchísima disciplina, es un lugar que no podés relajarte. No se puede vivir o andar sueltamente. Para estar acá, tenés que ser disciplinado“. Y para completar esta frase, también añadió: “Entrenar o convivir con las personas acá dentro y con el mundo exterior, que cada vez es más difícil”.

