El inesperado refuerzo que suma River en medio de la crisis: lesionado y con un futuro incierto

River viene de perder ante Tigre, donde los comandados por Marcelo Gallardo brindaron una actuación para el olvido. Ahora, deberán visitar a Argentinos Juniors, que no será para nada sencillo. Pero, mientras tanto, aprovechan para seguir sumando refuerzos.

Durante las últimas semanas, Elián Giménez fue intervenido quirúrgicamente de los meniscos de la rodilla derecha, lesión que se generó mientras se encontraba a préstamo en Sarmiento de Junín. De hecho, no juega desde noviembre pasado, que allí habría sido el momento en el que se originó el percance físico.

Tras pasar por el quirófano y que la operación resultara favorable para el volante nacido en Ezeiza, desde la dirigencia de River confirmaron que se mantendrá en el club y realizará su recuperación para luego sumar minutos en la Reserva que comanda Marcelo Escudero.

Después de dar un gran salto desde la Sexta División a la Reserva, Giménez logró asentarse y se transformó en el capitán de la categoría previa a la Primera División, con la que cosechó dos títulos en diciembre de 2024. Ahora buscará ponerse a tono tras la cirugía y luego recuperar el terreno perdido dentro del campo de juego.

Elián Giménez jugando en la Reserva de River. (Foto: Instagram io.bitler)

Los números de Elián Giménez en Sarmiento

Elián Giménez, que firmó contrato con River hasta diciembre de este año, durante su paso por Sarmiento afrontó 24 partidos —16 de ellos como titular— y anotó dos goles y aportó una asistencia.

Publicidad

Publicidad

ver también No se vio en TV: el único jugador de River que pidió disculpas tras el papelón ante Tigre

ver también Tras su show en el Super Bowl, el problema que Bad Bunny le genera a Gallardo y el plantel de River

Cabe destacar que los de Junín tuvieron la chance de ejecutar una opción de compra fijada en 1.5 millones de dólares por el 20% de la ficha, pero desistieron y así fue que, más allá de la intervención quirúrgica, retornó al Millonario.

DATOS CLAVES