El marcador central del Millonario apenas sumó 45 minutos desde su arribo al club, fue en la victoria por 2 a 0 ante Racing en el Cilindro.

A fines de marzo de 2026, producto de una dura lesión de Juan Carlos Portillo y la salida al extranjero de Matías Galarza Fonda, River tuvo la oportunidad de incorporar jugadores. Eduardo Coudet había asumido hacía poco y le pidió a los dirigentes comprar a un marcador central. El elegido fue Tobías Ramírez, que se desempeñaba en Argentinos Juniors.

Las negociaciones fueron en silencio y la operación se concretó rápidamente. El 12 de abril, Ramírez tuvo su estreno en la Primera de River: fue titular ante Racing en el Cilindro en la victoria por 2 a 0 de los de Coudet. El central de 19 años jugó los primeros 45 minutos y luego fue reemplazado.

Después de ese encuentro, Ramírez fue convocado para enfrentar a Carabobo por la Copa Sudamericana y luego no volvió a serlo. Hace unos días se conoció que padecía una sinovitis en su rodilla y eso derivó en una operación. Tobías Ramírez fue operado del síndrome meniscal externo de la rodilla derecha y el tiempo de recuperación estimado es de un mes y medio.

Tobías Ramírez. (Foto: Prensa River).

¿Cuándo volverá al trabajo Tobías Ramírez?

La operación fue exitosa, por lo que se espera que para fines de junio ya pueda estar trabajando a la par de sus compañeros. Para ese entonces el Millonario estará en Alicante realizando la pretemporada. Cabe recordar que los de Núñez optaron por realizarla en España para escapar del frío de Buenos Aires, para potenciar la marca River fuera del país y para tener amistosos de jerarquía ante clubes europeos.

El panorama de los centrales de River

Uno de los sectores más cuestionados de River por los hinchas es el de la zaga central. Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero son los habituales titulares, pero alternan buenos y malos rendimientos, por lo que no ofrecen seguridad. Germán Pezzella no entró bien cuando le tocó, Paulo Díaz casi ni tuvo oportunidades. Quien se destacó en Venezuela ante Carabobo fue Facundo González, que jugó como central por izquierda.

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