Riestra estaría interesado en Tim Payne, el jugador sensación de Nueva Zelanda

El futbolista que causó furor en las redes sociales estaría siendo sondeado por el club del barrio de Pompeya.

La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 todavía no empezó y ya dejó una de las historias que será difícil equiparar a lo largo del torneo. Tim Payne, que hasta hace unos días era un completo desconocido incluso para el ambiente de fútbol y que era uno de los jugadores que participarán del certamen ecuménico con menos cantidad de seguidores en Instagram, hoy, increíblemente, ya es uno de los más famosos.

Todo empezó con el influencer argentino Valentín Scarsini, que suele realizar este tipo de movidas, que impulsó mediante sus publicaciones a que siguieran al jugador neozelandés para darle un empujón en su visibilidad. No obstante, ni él ni nadie se esperaba la explosión mediática que tendría, a tal punto que al 4 de junio ya tiene casi 5 millones de seguidores.

Semejante crecimiento exponencial en el mundo cibernético está siendo utilizado, incluso, por las cuentas oficiales de la propia Selección de Nueva Zelanda, que desde que se dio esta situación inesperada no para de generar contenido con su ahora estrella, que por cierto juega de lateral derecho en el Wellington Phoenix de su país (aunque participa de la primera división del fútbol de Australia).

Pero eso no es todo. En esta serie que viene sumando nuevos capítulos día tras día, el que apareció con un papel protagónico es el Deportivo Riestra, dado que, según la Oral Deportiva, estaría interesado en contar con los servicios de Tim Payne una vez acabe su intervención en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

De concretarse, (aunque todo pareciera ser una nueva estratgia de marketing, tal como hizo en su momento con el streamer Spreen) el club del barrio de Pompeya tendrá que negociar con el club mencionado anteriormente, dado que mantiene un contrato vigente hasta mediados del 2028.

Publicidad

El recorrido de Tim Payne en el fútbol

Tim Payne, de 32 años nacido en Auckland, ciudad de Nueva Zelanda, debutó justamente en la primera división del Auckland City en 2009. Luego, entre 2010 y 2011 defendió los colores de Waitakere United (también del país oceánico), para más tarde pegar el salto a la Premier League para jugar Blackburn Rovers, en donde jugó entre 2012 y 2014.

Ya en 2015 y 2016 llegaría su paso por la MLS con el Portland Timbers, para ya después pegar la vuelta a su país, primero para lucir la camiseta del Eastern Suburbs, hasta que en el 2019 recaló en el Wellington Phoenix, institución en la que se encuentra en el presente.

En síntesis

El club Deportivo Riestra está interesado en contratar al futbolista neozelandés Tim Payne .

está interesado en contratar al futbolista neozelandés . El lateral Tim Payne tiene contrato vigente con el Wellington Phoenix hasta 2028.

tiene contrato vigente con el hasta 2028. El influencer Valentín Scarsini impulsó el crecimiento del jugador en redes sociales.