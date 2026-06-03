¿De Lionel Messi a Ángel Di María? La verdad sobre la chance de que Javier Mascherano sea el DT de Rosario Central

Tras la salida de Jorge Almirón, el Canalla explora opciones y el Jefecito sería uno de los apuntados para dirigir al equipo en el segundo semestre.

El receso por el Mundial 2026 ya entregó una de sus primeras sorpresas en el fútbol argentino. Mientras los clubes comienzan a participar en el mercado de pases, Rosario Central despidió este miércoles a Jorge Almirón como su entrenador.

El Canalla cayó en semifinales del Torneo Apertura, fue eliminado en 16avos de la Copa Argentina y avanzó a los octavos de final de la Copa Libertadores como segundo de su zona. Estos resultados empujaron a la salida al DT y la dirigencia ya le está buscando reemplazante.

En las últimas horas comenzó a sonar fuerte el nombre de Javier Mascherano para ocupar esa posición. El exmediocampista viene de dirigir a Lionel Messi en Inter Miami, pero se encuentra en libertad de acción desde que renunció al club de la MLS.

Del lado del entrenador y su entorno niegan esta información, algo que también ocurre en la vereda de Rosario Central. Sin embargo, Germán García Grova adelantó que es una posibilidad concreta que el Jefecito pueda reencontrarse con Ángel Di María.

Precisamente, el Fideo ya habría dado el OK para que su excompañero en la Selección Argentina se pueda hacer cargo del equipo que lidera. Por eso, resta esperar a ver qué sucede en el correr de los días para conocer si las partes pueden llegar a un acuerdo.

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“Tengo ganas de descansar un tiempo”, remarcó el entrenador en las últimas horas. ¿Tomará el desafío de dirigir por primera vez en el fútbol argentino tras sus experiencias en las juveniles de la Albiceleste y su paso por Inter Miami?

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