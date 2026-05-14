En plena disputa del P1 de Buenos Aires, River recibió la estelar visita de Agustín Tapia en el Estadio Monumental

El catamarqueño es uno de los candidatos a ganar la cita de Premier Pádel en Parque Roca y se dio el lujo de alentar a su equipo junto a David Trezeguet.

El P1 de Buenos Aires es uno de los eventos más esperados en la temporada del Premier Pádel y este jueves quedó conformado el cuadro de cuartos de final. En solo tres jornadas en el Parque Roca se conocerá al próximo campeón de la cita en la capital argentina.

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Junto a Arturo Coello, Agustín Tapia es uno de los candidatos más fuertes a quedarse con el trofeo al final del certamen. El Mozart de Catamarca y su compañero, líderes del Ranking de la FIP, vencieron este jueves por doble 6-3 a los españoles Eduardo Alonso y Aimar Goñi Lacabe para meterse entre los 8 mejores.

Antes de entrar a las etapas definitorias del certamen, Tapia se dio el gusto de disfrutar en la noche del miércoles de su amado River Plate. A menudo, el catamarqueño demuestra su pasión por el Millonario y ahora le tocó presenciar una victoria de su equipo ante Gimnasia por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026, nada menos que junto a un histórico del club.

Tapia junto a Trezeguet en el Monumental. (Foto: Buenos Aires P1)

Tapia estuvo en el palco de honor del Estadio Monumental, invitado por las autoridades del club y estuvo acompañado por David Trezeguet, quien ejerce su nuevo rol institucional en River. El francés se sumó este año a la dirigencia de Stéfano Di Carlo.

Entre sus funciones, el ex Mónaco y Juventus tiene tareas orientadas a la vinculación y representación del club, participando en áreas como marketing, comercial y relacionamiento con otros equipos de fútbol y figuras para posicionar a River en el mundo.

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Agustín Tapia ya piensa en los cuartos de final

Tras la victoria de este jueves, junto a Arturo Coello ya se preparan para el choque de este viernes ante el brasileño Lucas Campagnolo y el español Jairo Bautista, a quiénes enfrentarán en la cancha principal en Parque Roca.

El cuadro de cuartos de final del Buenos Aires P1 de Premier Pádel

Arturo Coello y Agustín Tapia vs. Lucas Campagnolo y Jairo Bautista

Javier García y José Jiménez Casas vs. Mike Yanguas y Franco Stupaczuk

Leandro Augsburger y Juan Lebrón vs. Francisco Guerrero y Paquito Navarro

Jon Sanz y Coki Nieto vs. Federico Chingotto y Alejandro Galán

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