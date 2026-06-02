Boca ya llamó por Sebastián Villa: la condición que puso el jugador y los otros dos equipos que compiten por él

Según pudo saber Bolavip, el Xeneize ya tuvo un primer acercamiento por colombiano para que sea su referencia ofensiva en el segundo semestre, aunque también es seguido desde Brasil.

El receso mundialista no impide que Boca viva horas agitadas. El club comenzó la jornada del martes oficializando la salida de Claudio Úbeda como entrenador, pero mientras la dirigencia ya se pone manos a la obra en la búsqueda de un nuevo DT, también empezó a posar la mirada sobre el mercado de pases. Es así que el primer nombre fuerte que aparece en carpeta es uno que hace algunos meses parecía imposible: Sebastián Villa.

Luego de varias semanas de rumores que se arrastran desde el semestre pasado, según pudo saber Bolavip, desde Brandsen 805 ya hubo un primer acercamiento con el entorno del delantero. Por ahora se trató simplemente de un sondeo informal y no de una negociación concreta, aunque el contacto confirma que Boca analiza seriamente la posibilidad de avanzar por el regreso del colombiano que levantó siete títulos en el club durante 2019 y 2023.

Mientras tanto, el futbolista también empieza a definir qué quiere para su próximo paso. Según la información a la que accedio este medio, la prioridad de Villa pasa por conseguir un contrato importante desde lo económico, motivo por el cual evalúa tanto una vuelta al Xeneize como la posibilidad de continuar su carrera en el exterior. En ese escenario aparecen dos clubes de Brasil que ya mostraron interés y siguen de cerca la situación del atacante, aunque por ahora no trascendieron sus nombres.

Por su parte, Independiente Rivadavia, dueño de su pase, mantiene una cláusula de salida cercana a los seis millones de dólares por el delantero. De todos modos, ese monto podría terminar siendo negociable, especialmente teniendo en cuenta que el vínculo del colombiano finaliza en diciembre y que el club arrastra una promesa de venta.incumplida con él desde enero.

Villa, en la mira de Boca de cara al segundo semestre (Prensa Copa Argentina)

De una salida conflictiva a una puerta que vuelve a abrirse

Si las situación sigue marchando viento a favor, la posibilidad de un regreso de Villa a La Ribera marcaría un giro de 180 grados respecto al escenario que existía en 2023, cuando el delantero dejó Boca en medio de un conflicto judicial y deportivo que parecía romper definitivamente la relación.

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Vale recordar que tras su condena a dos años y un mes de prisión en suspenso por violencia de género, el colombiano quedó marginado del plantel profesional xeneize, continuó su carrera primero en Bulgaria y luego en Independiente Rivadavia, donde logró recuperar continuidad y nivel. En los dos años que lleva en Mendoza, convirtió 13 goles y entregó 24 asistencias en 80 partidos, con la frutilla del postre de haber sido campeón de la Copa Argetina 2025.

En paralelo a aquellos momentos de tensión, el vínculo con Juan Román Riquelme también atravesó momentos de tensión pública, aunque en los últimos meses comenzaron a aparecer señales de acercamiento. Incluso, días atrás, el propio Villa había soltado: “Riquelme me puede llamar”. Una frase que alimentó todavía más los rumores de un segundo ciclo que, a cada hora que pasa, parece convertirse más factible.

Datos clave

Claudio Úbeda dejó de ser oficialmente el entrenador de Boca durante la jornada del martes.

dejó de ser oficialmente el entrenador de Boca durante la jornada del martes. El delantero colombiano Sebastián Villa recibió un sondeo informal de Boca para concretar su regreso.

recibió un sondeo informal de Boca para concretar su regreso. Independiente Rivadavia fijó una cláusula de salida cercana a los seis millones de dólares.