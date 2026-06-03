Atento Argentina: Argelia le ganó a Países Bajos en la previa del debut del Mundial 2026

En el Het Kasteel de Rotterdam, la Selección de Argelia, primer rival de la Selección Argentina en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, disputó su último encuentro amistoso, que terminó en empate 0 a 0 frente al seleccionado de Países Bajos.

Con un equipo con mayoría de titulares, los dirigidos por Vladimir Petković no tuvieron una buena performance a lo largo de los primeros 45 minutos y sufrieron ante las embestidas del elenco local. A pesar de esto, el arquero Luca Zidane se convirtió en figura y con sus atajadas mantuvo su arco en cero.

Para el complemento, el entrenador del seleccionado africano realizó seis cambios con el fin de darle minutos a varios futbolistas. Poco a poco comenzaron a dominar y a falta de cinco minutos llegó el gol del triunfo a través de Anis Hadj Moussa, que desde la derecha se cerró para su zurda y remató a colocar al segundo palo, para vencer la estirada del arquero, que voló y nada pudo hacer.

¡AH BUENO, DEFINÍ COMO QUIERAS! Hadj Moussa enganchó y sacó un zurdazo fenomenal para el 1-0 de Argelia sobre Países Bajos en un amistoso internacional antes del Mundial. ¡GOLAZO!



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De esta manera, el seleccionado africano sigue demostrando que está en un gran momento. En la fecha FIFA de marzo igualó sin goles frente a Uruguay y goleó 7 a 0 a Guatemala. En el año solo perdió un partido, que fue frente a Senegal por los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones.

En las próximas horas, la Selección de Argelia viajará rumbo a Estados Unidos para seguir con los entrenamientos. El 10 de junio, cerrará su participación con un amistoso frente a la Selección de Bolivia, que se disputará en Kansas City, donde también se enfrentará a la Albiceleste.

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El fixture de Argelia en el Mundial 2026

Fecha 1: Argentina vs. Argelia – martes 16 de junio a las 22.00 horas

Fecha 2: Jordania vs. Argelia – martes 23 de junio a las 00.00 horas

Fecha 3: Argelia vs. Austria – sábado 27 de junio a las 23.00 horas

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