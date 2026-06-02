Flavio Briatore negoció una bonificación de 10 millones por los resultados de Franco Colapinto y Pierre Gasly en 2027

La escudería piensa en grande y confía en meterse de lleno en la batalla contra marcas como Red Bull o McLaren, en la próxima temporada.

Alpine cerró a Gucci como Title Sponsor para la temporada 2027 de la Fórmula 1, lo cual implica varios cambios: el nombre del equipo (Gucci Racing Alpine F1 Team), los colores del auto (de rosa y azul a azul, dorado y negro) y también, lo más importante, los ingresos en sus arcas. La marca de moda pondrá entre 50 y 60 millones por temporada, durante tres años… y podrían ser más.

De acuerdo a reportes recientes, Flavio Briatore habría negociado una prima por resultados de Alpine en 2027, por lo que mucho dependerá de lo que puedan hacer Pierre Gasly y Franco Colapinto -si renueva-, en pista. Alpine ganará 10 millones de euros adicionales en caso de terminar en el Top 4 del campeonato de constructores.

El esfuerzo de los pilotos será bien recompensado en 2027. (Getty)

Hoy Alpine pasó de ser la última fuerza a la quinta potencia, aunque todavía lejos de lo que muestran en pista Mercedes, Ferrari, Red Bull y McLaren, que es a donde apunta a meterse en 2027, si quiere cobrar ese bono de Gucci, claro. Tarea nada sencilla.

Gucci le dará 10 millones adicionales a Alpine por un Top 4 en el campeonato 2027.

Alpine empezará a producir su propia caja de cambios para 2027

En este 2026, Alpine tomó la decisión de arrancar la nueva era de la Fórmula 1 con un motor preparado por Mercedes, el mismo que reciben McLaren y Williams. Sin embargo, al ser una nueva unidad de potencia, Mercedes también le provee a Alpine su caja de cambios, algo que cambiará en 2027.

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Alpine tendrá que diseñar su propia caja en 2027. (Getty)

La caja toma un rol preponderante en este 2026, desde el cambio de reglamento, por lo que armar la suya propia en 2027 pondrá a Alpine bajo presión. El potencial de la escudería se elevará, ya que tendrá control sobre el diseño de una parte clave del auto para combinarlo con el chasis, pero también será un desafío mayúsculo, tanto en términos de rendimiento como de fiabilidad.

Síntesis

10 millones de euros adicionales ganará Alpine si ingresa al Top 4 en 2027.

adicionales ganará Alpine si ingresa al Top 4 en 2027. Flavio Briatore negoció esta prima vinculada a los resultados de Franco Colapinto y Gasly.

negoció esta prima vinculada a los resultados de Franco Colapinto y Gasly. Alpine tendrá un mayor potencial pero también desafío en 2027, ya que desarrollará una caja de cambios propia.