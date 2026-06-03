River hoy: la misión de repatriar a Echeverri, decisión comunicada a Galoppo y tajante respuesta del entorno de Mastantuono

Las noticias que los hinchas del Millonario no pueden dejar de leer este miércoles 3 de junio.

No quedan dudas de que en River ya se dio inicio a una profunda reestructuración del plantel, confirmada por su presidente Stéfano Di Carlo al señalar que alrededor de 15 jugadores dejarán el club para permitir, por otro lado, el arribo de entre cinco y siete refuerzos de jerarquía.

Asegurada la llegada de Nicolás Otamendi, que firmó contrato hasta diciembre de 2027, son varios los objetivos que tiene El Millonario en el mercado para reforzar y moldear un equipo a la medida de Coudet, incluida la ilusión por repatriar a dos joyas de partida reciente como Claudio Echeverri y Franco Mastantuono, con circunstancias muy diferentes para cada uno de los casos.

La misión de recuperar a Echeverri

Según pudo saber Bolavip, desde el Millonario se contactaron con el entorno del Claudio Echeverri, que en su última cesión en Girona descendió con el equipo a Segunda División, para saber si estaría dispuesto a volver a préstamo al club. La respuesta fue positiva.

Ahora dará inicio una negociación que promete ser larga, pero el primer paso está dado. Dependerá mucho de Manchester City y las aspiraciones que tenga respecto al futuro del Diablito. Cabe recordar que en el conjunto inglés habrá cambio de entrenador, se fue Guardiola y llegará Maresca.

El Diablito tiene intenciones de regresar al Millonario.

Con Mastantuono, la respuesta opuesta

River también quiso saber si existía la posibilidad de recuperar a préstamo a Franco Mastantuono, después de una primera temporada en Real Madrid que fue difícil para él y que terminó también con el trago amargo de haber quedado marginado de la lista de Lionel Scaloni para disputar el Mundial con la Selección Argentina.

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Igual que sucedió con Echeverri, se recurrió al entorno del jugador para conocer cuáles eran sus intenciones, pero la repuesta fue la opuesta. “Imposible”, manifestaron según expresó el periodista Germán García Grova. El jugador quiere pelear por un lugar, entendiendo que el futuro de Real Madrid es verdaderamente incierto por las elecciones que tendrán lugar el próximo 7 de junio, que dependiendo de si renueva la confianza Florentino Pérez o da el paso adelante Enrique Riquelme, también será diferente el nombre del entrenador que se hará cargo del primer equipo.

Galoppo supo que deberá buscar club

Entre los jugadores que formarán parte de la limpieza a la que dará lugar River, ya está tomada la decisión de que Giuliano Galoppo busque nuevo destino, algo de lo que ya habría sido notificado. En el horizonte ya hay un pretendiente, porque Independiente quiere recibirlo a pedido de Gustavo Quinteros.

River es dueño del cincuenta por ciento de la ficha del jugador y habrá que esperar para saber si la intención es vender ese porcentaje o si su salida se dará en calidad de préstamo, siendo esta última la única opción que podrían abordar desde El Rojo.

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