Emiliano Martínez viene de ganar la Europa League con Aston Villa y también se prepara para afrontar su segunda edición de la Copa del Mundo, donde no solo volverá a defender el arco de la Selección Argentina, sino que también tendrá la misión de ayudar a sus compañeros en la búsqueda de un nuevo título.

Ahora, mientras aprovecha para recuperarse de la lesión en la mano derecha, pone el foco en lo que será el post certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. A lo largo de lo que fue el último mercado de pases, el marplatense de 33 años estuvo en el radar de Manchester United, pero se quedó en Birmingham. Y ahora, su futuro podría estar en Juventus.

Los directivos de la Vecchia Signora piensan en un proyecto para que el club de Turín recupere las primeras planas y vuelva a cosechar títulos. Si bien el equipo campeón de la UEFA Champions League en las ediciones de 1985 y 1996 necesita jerarquizar todas las líneas, empezaría por el arco.

Además de confirmar el interés por Dibu, el periodista italiano Gianluca Di Marzio aseveró que el arquero Guglielmo Vicario, quien se desempeña en Tottenham, también aparece en la órbita bianconeri por si las futuras negociaciones por el ex Arsenal no llegan a buen puerto.

Emiliano Martínez mostró su mano vendada.

Cabe destacar que, más allá de que todavía no hubo una oferta por parte de Juventus, los directivos de Aston Villa han solicitado, en más de una ocasión, un total de 40 millones de libras esterlinas para desprenderse de Martínez. Todo dependerá de cómo se muevan los miembros de la familia Agnelli, que son los propietarios del club situado en la región piamontés.

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¿Cómo está Dibu Martínez de su lesión?

Con el dedo inmovilizado a causa de la fractura que sufrió semanas atrás, el arquero argentino realiza entrenamientos diferenciados para estar de la mejor manera en cuanto a lo físico y no exigir la zona que está lastimada, ya que apunta a estar presente en el debut con Argelia.

Días atrás, cuando viajó rumbo a Estados Unidos para iniciar los entrenamientos, se lo vio con un vendaje aún más importante para proteger la zona. Con el correr de la semana el mismo se achicó y le permite realizar algunos entrenamientos con pelota y en el arco.

DATOS CLAVES

Emiliano Martínez se recupera de una lesión en la mano derecha previo al Mundial.

se recupera de una lesión en la mano derecha previo al Mundial. Aston Villa solicita 40 millones de libras esterlinas para vender al arquero argentino.

solicita 40 millones de libras esterlinas para vender al arquero argentino. Juventus planea su fichaje y mantiene a Guglielmo Vicario como una opción alternativa.