Diego Alonso, nuevo candidato para ser DT de Boca: pros y contras del ex entrenador de Uruguay

El nacido en Montevideo está sin club y está en carpeta para tomar las riendas del Xeneize. Por ahora, Riquelme no llamó a ningún estratega.

Con la salida de Claudio Ubeda consumada, Boca puso en marcha la búsqueda de entrenador y los candidatos no tardaron en aparecer. En las últimas horas, se sumó otro nombre a la lista de posibles alternativas: Diego Alonso, ex director técnico de la Selección de Uruguay.

El oriundo de Montevideo, que además de la Celeste dirigió a equipos como Sevilla, Inter Miami, Monterrey, Pachuca, Olimpia, Peñarol y Guaraní, está en carpeta dentro de Brandsen 805, según pudo saber Bolavip. Actualmente, se encuentra de vacaciones en Europa.

Si bien todavía no se realizó ningún llamado de parte del club de la Ribera, Alonso está dentro de las opciones. El entrenador de 51 años cuenta con puntos a favor y en contra pensando en un hipotético arribo al conjunto que preside Juan Román Riquelme.

Puntos a favor de Diego Alonso

Diego Alonso llena varios casilleros que hoy parecen ser indispensables para ocupar el cargo en Boca: tiene experiencia, fue campeón como entrenador y hasta supo dirigir en una Copa del Mundo. Además, estuvo al frente de varios equipos grandes en otros países.

El uruguayo conquistó dos Concachampions: una con Pachuca (2016/17) y otra con Monterrey (2018/19). Además, con los Tuzos también se consagró campeón del Torneo Clausura de México. Cabe remarcar que muchos de los últimos entrenadores del Xeneize (Ubeda, Gago y Martínez) llegaron al club sin haber sumado estrellas en su pasado.

Puntos en contra de Alonso

Además de su larga inactividad (está sin trabajo desde octubre de 2024), los últimos pasos de Alonso estuvieron lejos de ser positivos. Tras su salida de México pasó por Inter Miami, Uruguay, Sevilla y Panathinaikos y solo en Estados Unidos superó los 20 partidos.

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En el conjunto español apenas pasó la barrera de los dos meses, mientras que en Grecia no llegó a cuatro. Si bien su paso por la Celeste no fue malo desde los resultados, su prematura caída en Qatar 2022 en la fase de grupos lo sacó del cargo.

En síntesis