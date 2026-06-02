Ricardo La Volpe aseguró quién debe ser el nuevo técnico de Boca tras la salida de Úbeda: “Sabe cómo atacar”

El entrenador se mostró firme con su candidato para asumir en el Xeneize y reveló que mantuvo una charla con él en los últimos días.

La danza de nombres en Brandsen 805 empieza a tomar forma. Boca formalizó este martes la salida de Claudio Úbeda como entrenador y, así, el banco de suplentes del Xeneize se encuentra a la espera de su nuevo dueño para afrontar el segudo semestre. A la espera que desde la dirigencia definan el DT a buscar, las recomendaciones están a flor de piel, y el último en meterse en la conversación fue Ricardo La Volpe, quien tiene en claro su candidato: Antonio Mohamed.

El Turco viene de sumar un nuevo título con Toluca tras consagrarse campeón de la Concachampions ante Tigres, excusa que le permitió al ex entrenador Xeneize marcar el teléfono de Mohamed y hacer de las suyas. “Hablé con él, lo felicité y, más allá de las felicitaciones, le dije: ‘Bueno, ahora te veo en Boca‘”, expresó La Volpe en Radio La Red.

Además, dejó en claro que, si logra influir en un potencial desembarco en Boca, no quiere quedarse atras en la operación. “¡Todavía lo cargué! Le dije: ‘Te puedo ayudar y me llevás de director deportivo’“, agregó entre risas.

Una vez hecha la postulación, el DT de 74 años llenó de elogios al estilo de juego del Turco, para así argumentar las razones que lo ilusionan con verlo en La Bombonera. “Él, para empezar, era un jugador ofensivo, le gustaba siempre atacar. Entonces, tiene ya la mente de que su equipo, Toluca, sale jugando. Tiene un equipazo. Sabe cómo atacar porque generalmente hace amplitud“, sostuvo.

⚽ RICARDO LA VOLPE: "HABLÉ CON MOHAMED, LO FELICITÉ POR EL TÍTULO CON TOLUCA Y LE DIJE QUE AHORA LO VEO EN BOCA" 🔵🟡🔵



El consagrado entrenador con pasado en el fútbol mexicano y argentino dialogó con el equipo de #AcáHayBuenFútbol sobre el exitoso ciclo de Antonio Mohamed. pic.twitter.com/VSEVzsuTjh — Radio La Red – AM 910 📻 (@radiolared) June 2, 2026

La postura de Mohamed sobre una llegada a Boca

Si bien el deseo de La Volpe va en la misma línea de diversas especulaciones, las cuales suelen postular como candidato al DT de Toluca en La Ribera cada vez que el puesto de entrenador se encuentra acéfalo, el propio Turco ya fue tajante al respecto en las últimas horas. “Yo tengo contrato con el club. Ya programamos la pretemporada, mi cabeza está puesta acá. Hay charlas con la directiva, rearmado de equipo y tenemos que hacer un montón de planes”, sentenció en Fox Sports, cerrándole la puerta a cualquier ilusión xeneize.

Publicidad

Turco Mohamed, afianzado en México y lejos de verse en Boca.

Para que no queden dudas, continuó: “Tengo dos caminos: o sigo acá en Toluca o me voy a mi casa a descansar. Lo más seguro es que me quede acá porque estoy muy contento. No pienso en otra cosa que no sea arrancar la pretemporada con el club“.

Sin embargo, en los pasillos de La Bombonera aún permanece fresco aquella declaración a fines de 2025. “Me gustaría tener la chance de dirigir a Boca”, sostuvo en Tyc Sports. Aunque, en una sintonía similar a la actual, también supo bajarle la espuma a la situación. “Obviamente, a cualquier tipo le seduce un club como Boca y ya lo dije un montón de veces, pero a veces los momentos no coinciden”, concluyó.

Publicidad

Datos clave