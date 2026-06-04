Boca hoy: habló Juvenal Rodríguez, Chicho Serna recomendó dos entrenadores y más

El Mundo Boca continua su marcha, a la espera de que Juan Román Riquelme elija al nuevo entrenador del primer equipo. En las últimas horas, tomó la palabra Juvenal Rodríguez para hablar de su recienta salida. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Habló Juvenal Rodriguez

La salida de Claudio Úbeda de Boca era prácticamente un hecho desde el momento en el que no se cumplieron los objetivos del semestre. La temprana eliminación tanto en el Torneo Apertura -en octavos ante Huracán- como en la Copa Libertadores -fase de grupos- hicieron que la dirigencia del Xeneize decida no renovar el contrato del Sifón.

Boca hizo oficial la salida de Claudio Úbeda como entrenador el pasado martes, junto a él también se fue Juvenal Rodríguez, el ayudante de campo que había llegado de la mano de Miguel Ángel Russo. Juvenal dialogó con Dsports y afirmó: “Cuando finalizamos nuestro vínculo con Boca, pude terminar de entender la ausencia de Miguel Russo, yo llegué a Argentina gracias a él y luego fui conociendo a Claudio Úbeda”.

Los dos técnicos que Chicho Serna le recomendó a Riquelme

renovó el vínculo y dejó de ser el entrenador de Boca. Así, comenzaron a surgir diferentes alternativas para suceder a quien se hizo cargo del plantel tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

Entre los entrenadores que se postularon mediáticamente, como así también los que fueron ofrecidos por sus respectivos representantes, además de los que son del gusto de Riquelme y la Dirección Deportiva, se presentan varias opciones. Como si los nombres no fueran suficientes, apareció Mauricio Serna brindando una opinión al respecto.