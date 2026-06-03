Los refuerzos que puede cerrar River tras la llegada de Otamendi: así está su ambicioso mercado de pases

Tras la afirmación de Stéfano Di Carlo sobre un mercado de pases agresivo, la dirigencia de River en conjunto al entrenador Eduardo Coudet ya se encuentra trabajando en búsqueda de refuerzos para darle un salto de calidad al plantel, que contará con aproximadamente 15 bajas.

En ese sentido, y con Nicolás Otamendi como el primer refuerzo confirmado, según pudo saber Bolavip, hay un total de 10 negociaciones en curso. En algunos casos, los nombres están cerca de llegar a un acuerdo, mientras que en otros las chances son nulas.

Las charlas más avanzadas

En búsqueda de tener a los primeros refuerzos para el inicio de la pretemporada, hay cuatro nombres por los que la dirigencia ya avanzó con fuerza. Quien más cerca está es Mauro Arambarri, volante uruguayo que viene de realizar una gran campaña con Getafe en LaLiga de España.

El mediocampista de 30 años, según pudo saber Bolavip, tiene muy avanzada su llegada al Millonario. Con el jugador ya hay un acuerdo por su vínculo, por lo que falta agregar la cifra a pagar a Getafe. Desde River ofrecieron 5 millones, mientras que los españoles pretenden 6 para liberarse de Arambarri. Es por eso que es cuestión de días para llegar a un acuerdo.

Mauro Arambarri, volante que quiere Coudet para River

Otro nombre con el que está avanzado el contrato es Giovanni Simeone. El delantero es una de las prioridades de Coudet y es por eso que el Millonario arregló su contrato, por lo que ahora deberá cerrar su pase con Torino. La misma situación pasa con Ángel Correa, por lo que esperarán la cifra que pida Tigres por su ficha.

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El cuarto nombre que está avanzado es Nelson Deossa. Para quedarse con el mediocampista colombiano, el elenco de Núñez ya tiene acordado con Betis las condiciones del fichaje, por lo que ahora solamente falta acordar el contrato y salario del ex Estudiantes de La Plata.

Las situaciones de Echeverri y Mastantuono

Otro de los deseos del Millonario en este mercado de pases es el de repatriar a los dos juveniles que se marcharon hace poco más de un año del club. En el caso del volante de Real Madrid la situación es muy difícil debido a que el Merengue busca cederlo en el fútbol europeo.

Por el lado de Echeverri, hay un poco más de esperanza debido a que el Diablito tendría el deseo de volver a Argentina. Al no tener pasaporte comunitario, ocupa un cupo de extranjero y esto imposibilita que tenga distintas ofertas desde el viejo continente.

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Las situaciones de Romero, Buonanotte, Beltrán y Cannobio

Estos cuatro nombres que aparecen en carpeta son los que más lejos están. En el caso del defensor que jugó en Getafe la última temporada, deberá regresar a Brujas y su intención es mantenerse en el viejo continente. Misma situación pasa con el volante que estuvo cedido en Leeds y que volverá a Brighton.

En cuanto a Beltrán, quien regresó a Fiorentina tras su paso por Valencia, se frenaron las charlas por lo que está fría su vuelta al elenco de Núñez. Por Cannobio no hubo avances debido a que Fluminense pretende 10 millones de dólares para desprenderse del volante uruguayo.

Thiago Almada, el sueño de River

Lo avisó Di Carlo: River no tendrá problemas en invertir para tener jerarquía. Es por eso que continúan las charlas con el mediocampista de Atlético de Madrid, que buscará un cambio de aires luego de una temporada en la que no tuvo el protagonismo esperado bajo la conducción de Diego Simeone.

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En este caso el Mundial será clave. Una buena Copa del Mundo podría darle nuevas ofertas del viejo continente, mientras que si esto no ocurre podría abrirse la puerta para River, que está dispuesto a comprar el 50% de su ficha, tasado en aproximadamente 20 millones de dólares.

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